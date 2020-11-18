أستاذ مناعة: مضاعفات كورونا تصيب جميع الأعمار والكمامة ضرورية

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لا يصيب الجهاز التنفسي فقط ولكن يصيب أعضاء كثيرة في الجسم، وتشمل قائمة المضاعفات ما بعد الإصابة بكورونا، الجلطات والتهابات في عضلة القلب والكلى وهذا يجعله فيروسا خطيرا جدا.

وأضاف "عقبة" في برنامج "أحداث اليوم" المذاع على فضائية “extra news” أن على المريض متابعة الحالة المرضية عند الإصابة لمعرفة مدى استعداد الشخص للإصابة بالجلطات من خلال تحليلات الأطباء المعالجين وفي حالة وجود هذه التحاليل يفترض على المريض أخذ العلاجات التي تمنع التجلطات ولا توجد فئات عمرية مستثناة للأسف من هذه الجلطات، ففي بعض الأحيان يحدث التهابات في القلب تؤدي إلى انسداد في بعض الشرايين الرئيسية.

وأوضح أن اللقاحات الحالية مطورة جدا حاليا، ولكن لقاحي شركتين فايزر ومودرنا مختلفة عن لقاحات أكسفورد واللقاح الصيني والروسي ولكن وجود عديد من اللقاحات يعطي فرصة لاختيار الأفضل والأكثر فاعلية، لكن لن يتم استخدامها قبل فترة تتراوح بين من 3 إلى 6 شهور ولن تستطيع الشركات تغطية احتياجات جميع البشر الموجودين على كوكب الأرض وهذا سيحتاج إلى وقت طويل فعدد البشر على كوكب الأرض تجاوز 6 مليار شخص لذا فإن التعايش وتطبيق الإجراءات الاحترازية لأن الإغلاق لم يقضي على الإصابات وأضر بالاقتصاد.

ولفت رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إلى أن الآباء والمدرسين والأطباء يجب أن يكونوا قدوة للأطفال في المدارس لأجل جعلهم يتمسكون بغسيل اليدين وارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي لتقليل الإصابات في المدارس.

وتابع: "لا نعرف فترة بقاء الأجسام المضادة في الجسم بعد الإصابة بكورونا وهذا يعطي فرصة للإصابة مرة أخرى لذا يجب الالتزام بالتدابير الاحترازية فهي فقط طريقة الوقاية لأنه لا يعرف أحد مدة فاعلية اللقاحات التي ستظهر قريبا في عدد من الدول".