الديهي عن تنفيذ السد التنزاني: مصر مؤمنة بالتنمية في القارة الأفريقية

علق الإعلامي نشأت الديهي، على تنفيذ وإنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي، بمنخفض شتيجلرز جورج، بدولة تنزانيا ، مشيرا إلى أن مصر مؤمنة بالتنمية في القارة الأفريقية، وهذا المشروع له دلالة ويمثل سمعة طيبة لمصر.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن علاقات الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائمة على العمار والبناء ومساعدة البلاد، وهذه دلالة للجانب الإثيوبي، موضحًا أن مصر، ضد التعنت والتكبر الإثيوبي بخصوص السد الأثيوبي، فما يحث في تنزانيا من قبل مصر، رسالة للحكام في أديس أبابا، بأننا دعاة سلام وتنمية، ولعلهم يثقون في أنفسهم.

وتحتفل دولة تنزانيا، اليوم، بعملية تحويل مجرى نهر روفيجي، بحضور رئيس الوزراء التنزاني، ومشاركة وزيري الإسكان والكهرباء المصريين، ويهدف المشروع إلى السيطرة على فيضان نهر روفيجي وتوليد الطاقة الكهربائية، والحفاظ على البيئة، وهو عبارة عن إنشاء سد على نهر روفيجي، بطول 1025 مترا عند القمة بارتفاع 131 مترا، بسعة تخزينية حوالي 34 مليار متر مكعب، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات.

وأضاف الإعلامي، أن مصر شهدت خلال الأيام القليلة الماضية، 4 مناورات مع دول صديقة وشقيقة، بهدف التطوير والتأهيل، لافتا إلى أن خطة القوات المسلحة التقدم على جميع الجهات في آن واحد، فنحن دولة نريد إسكات البنادق في كل مكان.

وأشار الديهي، إلى أن مصر، تسير في اتجاهين في آن واحد، أحدهما عسكري والآخر اقتصادي، فنحن أمام أكبر مشروع اقتصادي في الشرق الأوسط، وهو العاصمة الإدارية الجديدة، وأكبر مشروع أيضا في الطرق والكباري.