نشأت الديهي مشيدا بمشروع المليون ونصف فدان: طفرة اقتصادية جديدة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مشروع المليون ونصف فدان، طفرة اقتصادية جديدة في مجال الزراعة، وهدفه نقل بعض سكان الدلتا إلى هذه المنطقة من أجل تعميرها، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بالتغلب على معوقات البنية التحتية لهذا المشروع من شبكات الطرق والكهرباء، ومحطات المياه، وذلك بالمواقع المختلفة للمشروع في كلٍ من المنيا وتوشكي والمغرة وسيوة والفرافرة والطور.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بالانتهاء من كل أعمال البنية التحتية بالتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية، خاصةً تلك المتعلقة بتمهيد الطرق وأعمال التغذية الكهربائية، وتطوير الآبار، واستكمال الدراسات الخاصة بجودة المياه، إلى جانب تطوير الصرف الزراعي للأراضي المستهدفة، وإقامة المناطق الخدمية.