محافظ الغربية يكرم طلاب برنامج العباقرة: نجاحكم فخر واعتزاز للمحافظة

كرّم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، طلاب مدرسة سنباط الثانوية المشتركة بمركز زفتى، لحصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية وفوزهم بكأس العباقرة في نسخته التاسعة، وذلك بديوان عام محافظة الغربية بحضور الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

بدأت الاحتفالية، اليوم، بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى محافظ الغربية كلمة أعرب فيها عن سعادته وفخره واعتزازه بنجاحهم قائلاً: "كل التحية والتقدير على فوزكم بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، ونجاحكم هو فخر واعتزاز لمحافظة الغربية، والحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها".

كما قدم المحافظ التحية لأولياء الأمور الذين وفروا المناخ المناسب لأبنائهم وتشجيعهم على ثقل مهاراتهم، كما قدم الشكر لمديرية التربية والتعليم للخروج بهذه النماذج المشرفة، واختتم المحافظ كلمته موجهاً الطلاب إلى نشر روح العمل الجماعي والإصرار علي النجاح بين أقرانهم من الشباب.

واستعرض فريق العباقرة تجربتهم في المذاكرة وجمع المعلومات في شتى المجالات، معبرين عن إحساسهم بالسعادة بالتفوق والحصول على المركز الأول ليثبتوا للجميع أن المدارس الحكومية تستطيع أن تتميز بالتفوق على نظيرها من المدارس الأخرى.

وقدم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر لمحافظ الغربية على دعمه الكامل للتعليم وتشجيعه لفريق العباقرة، وأضاف مدير المدرسة أن طلاب سنباط تفوقوا في جميع المراحل من الدور التمهيدي وحتى المباراة النهائية علي جميع المدارس العامة والخاصة، ليثبتوا أن التعليم في المدارس الحكومية يستطيع النجاح إذا توافرت له كل وسائل الدعم.

وفي نهاية الحفل قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتوزيع الميداليات وشهادات التقدير على فريق العباقرة والمشرفين، وإهداء درع المحافظة إلى مدير مدرسة سنباط الثانوية المشتركة، وشمل التكريم الطلاب "ريم أحمد الديب، نوران حسن غانم، محمد ياسر القصاص، على محمد صقر، يوسف محمد يوسف، سارة محمد الصباغ، غدير يسري شعبان، هدى محمود الخشن، هنا محمد عمار، محمد عادل نبيه، ومدير المدرسة ناصر دغمش" .