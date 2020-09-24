انطلاق مسابقة العباقرة بجامعة بنها

انطلقت فعاليات مسابقة عباقرة الكليات بجامعة بنها لاختيار أفضل الطلاب للمشاركة في برنامج العباقرة وذلك برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة.

وأقيمت الفعاليات بكلية الهندسة ببنها بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وقال الدكتور خالد عيسوي ان الإدارة العامة لرعاية الشباب نظمت فعاليات المسابقة والتي تمت بمشاركة 135 طالبا وطالبة من جميع كليات الجامعة.

وأضاف عيسوي أنه تم اختيار 8 طلاب لتمثيل الجامعة ببرنامج مسابقة العباقرة حيث تم تأكيد مشاركة جامعة بنها ضمن التصفيات الأولية بالبرنامج والتي ستقام يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر القادم لاختيار أفضل 16 جامعة للمشاركة بالبرنامج.

فيما عقد مركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بجامعة بنها أول اختبار الكتروني تجريبي لطلاب كلية الطب البيطري.

وقال الدكتور محمد عبد الفتاح مدير المركز انه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لمركز الاختبارات من توصيل شبكة الاتصالات والإنترنت.

واشار الى انه تم إجراء أول اختبار الكتروني تجريبي لطلاب كلية الطب البيطري داخل المركز وذلك استعداداً لإجراء الامتحانات الالكترونية بالمركز هذا العام.

يذكر أن مركز الاختبارات المركزية يسع لعدد 700 جهاز كمبيوتر عَلِي 12 معمل حاسب آلي لإقامة الاختبارات الالكترونية لعدد 700 طالب في وقت واحد وجميع المعامل مزودة بكاميرات مراقبة .كما أن المركز مزود بالانترنت فائق السرعة لاستضافة الاختبارات الالكترونية عن بعد، ويوجد نظام الإلكتروني لإدارة software الاختبارات الالكترونية تم بواسطة مركز التعلم الإلكتروني بالجامعة.