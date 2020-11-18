العثور على رضيعة بمدخل عمارة سكنية في العاشر من رمضان

عثر الأهالي على طفلة رضيعة ملقاه على سلم عمارة سكنية بالمجاورة 49 بمدينة العاشر من رمضان، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بإيداع الطفلة إحدى دور الرعاية.

وكان أهالي مدينة الحسينية، عثروا على طفلين حديثي الولادة، أحدهما طفل جرى العثور عليه أمام أحد المساجد، والأخرى طفلة عُثر عليها بجوار مقلب قمامة، وجرى نقلهما إلى مستشفى الحسينية المركزي، لتوقيع الكشف الطبي عليهما، قبل نقلهما إلى إحدى دور الرعاية.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغًا، إلى مركز شرطة الحسينية، بالعثور على رضيع ملقى أمام مسجد "أبو عطوان"، والعثور على طفلة حديثة الولادة، ملقاة بجوار مقلب قمامة، في أحد الشوارع بدائرة المركز.

انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الطفل حديث الولادة، ملقى منذ عدة ساعات أمام المسجد، وجرى نقله إلى مستشفى الحسينية المركزي، كما تم نقل الطفلة إلى المستشفى ذاته، لتلقي الرعاية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بإيداع الطفلين إحدى دور الرعاية.

وأكد مصدر طبي بمديرية الصحة في الشرقية لـ"الوطن"، أنه تم إيداع الطفلين في حضانتين بمستشفى الحسينية، مشيرا إلى أن الطفل جرى استقباله مصابا بحساسية، وتلقى العلاج اللازم.

وأضاف أن الطفلين في حالة صحية جيدة، ومن المقرر أن يتم إيداعهما في دار رعاية، بعد خروجهما من الحضانات، والاطمئنان على صحتهما بشكل تام.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مجموعة من الصور تظهر الطفل لحظة العثور عليه، وتبين وجود آثار إحمرار على وجهه، وأثارت الصور حالة من الاستياء بين أهالي المدينة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.