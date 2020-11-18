"مكافحة الإدمان": تحليل المخدرات سيشمل سائقي أتوبيسات الجامعات الخاصة

قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي أطلقت قبل أيام مجموعة من حملات تحاليل المخدرات المبكرة على سائقي الحافلات المدرسية، وذلك خلال مداخلة هاتفية على شاشة "Extra news".

وأضاف "عسكر"، أنه مع بداية كل عام، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، نذهب إلى كل المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية ونجري تحاليل مخدرات لجميع السائقين العاملين بها، موضحا أنهم استهدفوا هذا العام أكثر من 4 آلاف سائق، كما أن وزيرة التضامن شددت على ضرورة استهداف سائقي حافلات الجامعة الخاصة وأن تشملهم تحاليل المخدرات.

وأكد مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن نتيجة التحاليل انخفضت بشكل كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة، فمع بداية الحملات كانت نسبة إيجابية المحللين وإثبات تعاطيهم للمخدرات 12% من إجمالي عدد السائقين وانخفضت هذا العام إلى 1.8%، لافتا إلى أن هذا يرجع لإصرار الوزارة وصندوق مكافحة الادمان على عمليات التحليل المبكر على السائقين، إلى جانب القانون الرداع المطبق الآن.

وأوضح أنه حين يتم إثبات إيجابية تحليله للمخدرات لسائق ما، يتم تحويله إلى النيابة الإدارية وتسحب رخصته إلى مدة معينة، ومع نهاية التحقيقات يحول إلى النيابة العامة، ويتعرض لعقوبات رادعة جدا، ونفس القصة أيضا تطبق على سائقي الطرق السريعة.

وأوضح مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن هناك خط ساخن مخصص"16023"، لتلقي بلاغات أولياء الأمور، إذا أثيرت لديهم شكوك بأحد سائقي حافلات مدارس أطفالهم وعلى أثره نقوم بأجراء كشف تحليل سريع لهذا السائق لمعرفة الحقيقة.