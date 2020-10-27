التضامن: استثمار طاقات 29 ألف متطوع لتنفيذ برامج مكافحة الإدمان

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، حفلا لاستقبال 400 متطوع جديد من الشباب والفتيات بالجامعات المصرية بمحافظتي القاهرة والجيزة، تحت شعار "قوتنا في شبابنا"، من إجمالي 1255 شابا وفتاة تقدموا للانضمام ضمن متطوعي الصندوق.

وعقدت الوزارة مقابلات لهم، واختيار من اجتازوا اختبارات التطوع، ممن لديهم القدرة على التواصل والعمل الجماعي، وأيضا العمل الميداني، ومن لديهم المواهب المختلفة لاستثمارها في تنفيذ برامج التوعية، ليصل عدد المتطوعين لدى الصندوق حاليا إلى 29400 متطوع على مستوى محافظات الجمهورية.

وحرص عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على لقاء المتطوعين الجدد من الشباب والفتيات، وأكد لهم خلال اللقاء، أهمية دورهم في تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة للتوعية، بأضرار تعاطي المخدرات من خلال أساليب ابتكارية وإبداعية، تتماشى مع كل مرحلة عمرية من الفئات المستهدفة، وذلك بهدف رفع الوعي للمشكلة المجتمعية، لا سيما مشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة ضمن حملة "انت أقوى من المخدرات"، بين فئات المجتمع المختلفة.

تدريب شباب المتطوعين على المحتوى المعرفي لقضية الإدمان وأنواعها

من جانبه، أوضح عثمان أنّه يتم تدريب الشباب المتطوعين لدى الصندوق على المحتوى المعرفي لقضية الإدمان وتعاطي المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، والأفكار والمعتقدات الخاطئة، ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، من خلال اختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية بجميع المحافظات.

وأضاف في بيان له، أنّه يتم أيضا تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية داخل المدارس والجامعات، لوقاية الطلاب من أضرار المخدرات، وتأهيل هؤلاء الشباب لتمثيل الصندوق في الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والجوالة وفعاليات وأنشطة الصندوق.