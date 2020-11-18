الأرصاد: غياب أشعة الشمس معظم اليوم سيشعرنا بالبرودة صباحا ومساء

قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت بيانا بوجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ستبدأ غدا الخميس، وتستمر حتى السبت المقبل.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه ومع بداية صباح الغد ستتساقط أمطار من متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، وخاصة السلوم ومطروح وتمتد مع نهاية اليوم إلى محافظة الإسكندرية، ومن ثم تمتد لباقي الساحل الشمالي وتشمل رشيد وبلطيم وبورسعيد والعريش ورفح، وستكون ما بين متوسطة لغزيرة الشدة.

وأوضحت أنه ومع دخول يوم الجمعة، ستبدأ زيادة غزارة الأمطار، وتكون غزيرة على السواحل الشمالية، ورعدية على بعض المناطق، خاصة السلوم ومطروح والإسكندرية وبلطيم وبورسعيد والعريش ورفح ودمياط وكفر الشيخ ودمنهور والقليوبية، وجميعهم سيشهدون أمطاار غزيرة ورعدية على تلك المناطق.

وأكدت أنه في يوم الجمعة، تمتد الأمطار متوسطة لباقي محافظات الدلتا، مع وجود نشاط رياح على معظم أنحاء الجمهورية، ومن خفيفة لمتوسطة في القاهرة، وخفيفة على بعض محافظات الصعيد، مشيرة إلى أنه مع بداية يوم السبت ستستمر الأمطار على السواحل الشمالية وباقي محافظات الدلتا، وباقي محافظات الجمهورية، ستنعدم فيها فرص سقوط الأمطار، وبداية من يوم الأحد، تقل كميات الأمطار وتخف حدتها مع شمال البلاد.

وتابعت: "مش هيكون فيه انخفاض كبير في درجات الحرارة، لكن هيكون فيه انخفاض درجتين في السواحل الشمالية، وفي القاهرة هتوصل درجة الحرارة من 23 لـ24، لكن نشاط الرياح وغياب أشعة الشمس معظم الوقت، بسبب السحب الموجودة هيخلي الكثيرين يشعروا ببروده الطقس الصبح وبالليل".