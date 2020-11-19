مصدر بالسياحة: ضوابط العمرة هذا العام مرهونة بالاشتراطات الصحية

كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة، أن وزارة الصحة نصحت بالتريث في إصدار الضوابط المنظمة لموسم العمرة لهذا العام، بسبب بدء الموجة الثانية من كورونا والارتفاع المتوقع في نسب الإصابات بين المصريين، ما يقلل من فرص السفر الآمن للمصريين لأداء العمرة.

الضوابط الصحية للعمرة ستكون هي الفيصل في أداء المصريين للعمرة هذا العام

وأضاف المصدر لـ "الوطن"، أن الضوابط الصحية للعمرة ستكون هي الفيصل في أداء المصريين للعمرة هذا العام، منوها إلى أن الحفاظ على صحة المواطن المصري تأتى في مقدمة أولويات الوزارة.

الغمري: الضوابط ستصدر خلال يناير المقبل وارتفاع نسب الإصابات "أزمة"

ومن جهته قال علاء الغمرى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنه من المتوقع أن تصدر وزارة السياحة والآثار، الضوابط المنظمة للعمرة يناير المقبل، عقب قيام المملكة العربية السعودية بوضع الضوابط المنظمة للمرحلة الرابعة من العودة التدريجية للعمرة والتي ستبدأ بداية العام المقبل، مشيرا إلى أنه حال ارتفاع نسب الإصابات بفيروس كورونا داخل السعودية ومصر، فإن موسم العمرة قد يحدث به تغييرات كبيرة من حيث أعداد المعتمرين وضوابط السفر.

وأشار إلى أن شركات السياحة المصرية تتطلع لصدور الضوابط حتى تبدأ في طرح أسعار البرامج للمواطنين، لافتا إلى أن جميع الإعلانات التي تصدر عبر صفحات "الفيس بوك" عن برامج العمرة وأسعارها "مضللة".

باسل السيسي: السعودية منحت تسهيلات جديدة لأداء مناسك العمرة

ومن جهته قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن المملكة العربية السعودية منحت تسهيلات جديدة لأداء مناسك العمرة، تمثلت فى السماح للسعوديين والمقيمين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 70 عامًا، بأداء العمرة هذا العام، لافتًا إلى أن الضوابط السعودية المنظمة للعمرة من خارج المملكة حددت أقصى سن لسفر المعتمرين بـ50 عامًا.