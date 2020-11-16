"السياحة": السعودية سمحت لمواطنيها والمقيمين بأداء العمرة حتى سن الـ70

قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ، أن المملكة العربية السعودية منحت تسهيلات جديدة لأداء مناسك العمرة، تمثلت فى السماح للسعوديين والمقيمين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 70 عامًا بأداء العمرة هذا العام، لافتًا إلى أن الضوابط السعودية المنظمة للعمرة من خارج المملكة حددت أقصى سن لسفر المعتمرين بـ50 عامًا.

وأضاف لـ"الوطن"، أن شركات السياحة المصرية تأمل في أن يكون أقصى سن لأداء العمرة للمعتمرين من خارج المملكة 70 سنة أسوة بما تم في الداخل، وذلك لأن أكثر من 50% من المعتمرين المصريين الذين اعتادوا أداء المناسك سنويًا فوق 50 عامًا، لافتًا إلى أن ضوابط المرحلة الرابعة للعودة التدريجية لموسم العمرة والتى ستبدأ خلال شهر يناير المقبل قد تشهد جديدًا فى هذا الإطار.

وأشار إلى أن إعلان شركة "فايزر" الأمريكية عن إنتاج عقار مضاد لفيروس كورونا سيعيد موسم العمرة إلى ما كان عليه قبل الجائحة، وذلك حال تواجده في الأسواق قريبًا، موضحًا أن وجود اللقاح سيتيح أداء الحج والعمرة لجميع المواطنين، وسيجعل من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أسهل مما هي عليه حاليا.

ومن جهته قال علاء الغمرى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن المملكة العربية ستصدر ضوابط جديدة لاستقبال المعتمرين خلال المرحلة الرابعة للعودة التدريجية للعمرة والتى ستبدأ يناير المقبل، ومن المتوقع أن تحمل تسهيلات أكثر لإتاحة الفرصة لأكبرعدد لاداء العمرة ، لافتا إلى ان ابرز المشكلات بالضوابط السابقة هي الخاصة بعمر المعتمرين او بضرورة قضائهم فترة عزل صحى بأحد الفنادق السعودية لمدة 3 أيام فورالوصول للمملكة .

وأضاف أن المعتمرين المصريين لن يؤدوا العمرة حتى نهاية العام الجاري، نظرًا لأن ضوابط العمرة المصرية لم تظهر حتى الآن، كما أن إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة وغيرها من الإجراءات الأخرى الخاصة بالتنظيم ستأخذ أكثر من شهر ونصف الشهر، ما يستحيل معه أن يؤدى المصريون المناسك خلال المرحلة الثالثة من موسم العمرة، والتى بدأت يوم 1 نوفمبر وتستمر حتى 31 ديسمبر المقبل.