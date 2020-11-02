شركات السياحة: مدة برنامج العمرة 10 أيام فقط.. وارتفاع الأسعار 50%

قال رضا زيدان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن وزارة الحج السعودية قررت أن تكون مدة برنامج العمرة هذا العام 10 أيام فقط، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبرعدد من معتمري العالم لأداء المناسك في ظل الإجراءات الاستثنائية التي يمر بها موسم العمرة الجاري.

وأضاف لـ"الوطن"، أن قصرمدة برنامج العمرة لـ10أيام فقط سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 40 إلى 50% بالمقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف قيمة الخدمات التي سيشملها البرنامج هذا العام، ومنها قيمة تكلفة إقامة المعتمرين "full board" بأحد الفنادق السعودية كعزل صحي لمدة 3 أيام فور الوصول للمملكة، إضافة إلى ارتفاع أسعار خدمات النقل بالسعودية نظرًا لأنها لن تتحمل أكثر من 50% من سعتها الاستيعابية، فضلًا عن قيمة إجراء تحليلين لفيروس كورونا قبل السفر لأداء العمرة، وقبل العودة بـ72 ساعة، إضافة إلى سعر تذكرة الطيران وبعض الخدمات الأخرى.

المصريون يبدأون أداء العمرة يناير المقبل

وتوقع "زيدان" أن يبدأ المعتمرون المصريون السفرلأداء العمرة بداية من شهر يناير المقبل، وذلك بعد صدورالضوابط المصرية للعمرة والانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بتوثيق عقود وكالة العمرة، لافتًا إلى أن وزارة السياحة المصرية تعكف حاليًا مع لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة على إعداد الضوابط المنظمة لهذاالموسم.

وأكد "زيدان"، أن شركات السياحة المصرية تأمل في أن تقوم الجهات السعودية بتغييرالضوابط المنظمة للعمرة بالنسبة لمصر خلال الشهرين المقبلين، حيث أن الضوابط الحالية تحد كثيرًا من سفر المواطنين المصريين لأداء العمرة خاصة في مسألة قصر سفر المعتمرين على الفئة العمرية من 18 إلى 50 سنة، والعزل الصحى لمدة 72 ساعة فور الوصول للمملكة، وأيضًا بعض التفاصيل الفنية الخاصة بالتشغيل.

وبدأت المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، استقبال طلائع معتمري العالم الذين وصلوا من كل من أندونسيا وباكستان إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة، حيث تم نقلهم إلى فنادق مكة لقضاء فترة العزل الصحي لمدة 3 أيام قبل أدائهم المناسك.