"مذبحة الحدائق".. القصة الكاملة لقتل شاب لوالدته وشقيقه

شهدت منطقة حدائق الأهرام بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، جريمة وصفها الكثير بـ "جريمة بشعة"، والتي اهتزت المنطقة بأكملها لتفاصيلها، حيث أقدم شاب على ذبح والدته وشقيقه، وطعن زوج أخته عدة طعنات في ظهره.

وترصد "الوطن"، في السطور التالية تفاصيل القصة الكاملة لذبح شاب لوالدته وأخيه بمنطقة حدائق الأهرام بمدينة 6 أكتوبر، كالتالي:

مباحث الجيزة تتلقى بلاغًا بإقدام شاب على ذبح والدته وأخيه

تلقت مباحث غرب الجيزة بلاغا وارد من مأمور قسم الأهرام بإقدام شاب على قتل والدته وأخيه بعة طعنات بسكين حاد، وعلى الفور توجه عدد من الضباط بقيادة رئيس المباحث لمحل الواقعة بـ 414 ن هضبة الأهرام.

وتبين وفاة طالب جامعي إثر طعن أخيه له عدد طعنتين بالبطن، ووالدته بطعنة في الرقبة، بالإضافة إلى الشروع في قتل زوج أخته بضربه بعدة طعنات في ظهره بسبب خلافات عائلية.

أخت الجاني تستغيث بجيرانها لإنقاذ والدتها وأخوها وزوجها

وبالحديث مع أهالي المنطقة محل الجريمة، وضح شهود العيان تفاصيل اكتشاف الواقعة، بخروج أخت الجاني من المنزل في حالة من الذعر، حيث انتابتها موجة من الصراخ الشديد لتستغيث بجيرانها في محاولة لإنقاذ والدتها من يد أخوها قائلة "أخويا بيقتل أمي".

وعلى الفور تجمهر مجموعة من الرجال متجهين لمحل الواقعة، ليتفاجأوا بمشهد زوج المستغيثة مصاب بعدة طعنات في ظهره من الخلف، وبالسؤال عن مكان الجاني، أشار لهم الزوج بالغرفة المتواجد بها الجاني، لتنتابهم حالة من الذعر، حيث وجدوا جثة الأم ملقاة على الأرض ومذبوحة بطعنة في الرقبة، وبجانبها أخيه والذي تلقى طعنتين ببطنه.

سارع الجيران في طلب الإسعاف آملين في إنقاذ المجني عليهم قبل أن يلفظوا أنفاسهم الأخيرة، كما قاموا بالتحفظ على الجاني بحبسه في الغرفة حتى تأتي الشرطة للقبض عليه بعد إبلاغهم.