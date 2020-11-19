سعر الدولار اليوم الخميس 19-11-2020 في البنوك

تقدم "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية المختلفة اليوم الخميس الموافق 19 نوفمبر، أبرزها بنك الإسكندرية، والبنك الأهلي المصري، والمصرف المتحد، وبنك مصر، البنك التجاري الدولي، وجاء سعر الدولار كالتالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

وأوضح الخبير المصرفي محمد رشدي، إنه في حال عدم انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لوصل سعر صرف الدولار في السوق لأقل من 15 جنيهًا، مشيرا إلى حسن إدارة ملف السياسة النقدية من قبل القائمين على البنك المركزي، والتي نجحت في ضبط الأسواق من خلال جعل سوق صرف الحر يتغير وفقا لقوى العرض والطلب.

ويتوقع الخبير المصرفي استمرار جاذبية الاستثمار في العملة المصرية، رغم خفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 50 نقطة، بسبب تراجع نسب المخاطرة في الاستثمار في السوق المصرية، واستمرار جاذبيتها مقارنة باقتصاد دول عديدة متأثرة بتبعيات تفشي فيروس كورونا.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك CIB نحو 4.06 جنيه للشراء، و4.17 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 4.15 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي إلى نحو 20.61 جنيه للشراء، و20.83 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل نحو 20.58 جنيه للشراء، و20.82 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل 20.63 جنيه للشراء و20.84 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 20.59 جنيه للشراء و20.80 جنيه للبيع.

وسجل اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 18.41 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، وسجل اليورو في بنك مصر نحو 18.47 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل 18.46 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع.