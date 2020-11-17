الدولار ينخفض قرشا خلال منتصف التعاملات اليومية

سجل الدولار تراجعا بقيمة قرش مقابل الجنيه، عقب استقرار سعري خلال الـ6 أيام الماضية في البنوك العاملة وشركات الصرافة بمصر، منتصف التعاملات اليومية، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.69 جنيه، مقابل 15.59 جنيه للشراء.

وجاءت 9 بنوك هي: مصر، والأهلي المصري، والمصري الخليجي، وعودة، والتنمية الصناعية، وأبوظبي التجاري، وقطر الوطني، في مقدمة البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بأعلى سعر، بـ15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وجاء سعر بنك المصرف العربي الدولي أقل سعر لبيع وشراء الدولار عند 15.57 جنيه للشراء و15.67 للبيع.

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية؛ إذ ارتفع الريال السعودي إلى 4.18 جنيه للبيع و4.07 حنيه للشراء، في البنك الأهلي المصري.

وانخفض سعر الدرهم الإماراتي بقيمة قرشين ليسجل 4.22 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

وشهدت العملات الأجنبية تباينا كبيرا، خلال التعاملات اليومية، في البنوك وشركات الصرافة، مقابل الجنيه، وسجّل اليورو أعلى سعرا للشراء بـ18.48 جنيه، في بنك الأهلي المصري، فيما سجل سعر شراء الاسترليني انخفاض عند 20.75 جنيه في بنك الأهلي المصري.

من جهته، أرجع أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة، الاستقرار الحالي في أسعار الدولار إلى توافر المعرض وتراجع الطلب على حركة فتح الاعتماد المستندية في الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة انخفاض الطلبات المتعلقة بواردات السلع من الصين أو عدد من الدول نتيجة زيادة حدة الركود فى السوق المحلي.

وتوقع رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة، أنَّ تشهد أسعار الدولار مزيدا من الاستقرارخلال الفترة المقبلة؛ نتيجة عودة طلبات المستوردين لتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية.

فيما قال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، إن التعاملات اليومية للدولار شهدت هدوءا في بيعه وشرائه، كما هو الحال في العملات العربية والأجنبية، موضحا أن كل العملات بها "وفرة" أمام الجنيه المصري، خاصة العملة الأمريكية.