استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-11-2020 في البنوك

تستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة مثل بنك الإسكندرية والبنك الأهلي المصري والمصرف المتحد وبنك مصر، البنك التجاري الدولي.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وسجّل الدولار استقرارًا سعريًا مقابل الجنيه في كل البنوك العاملة الحكومية والخاصة عقب تراجع بقيمة قرش أمس، وباعت بنوك المصرف العربي الدولي، فيصل الإسلامي hsbc" الدولار بأقل سعر وهو 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وجاءت بنوك قطر الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي، في مقدمة البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بأعلى سعر بـ15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

اختفلت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، إذ استقر سعر الدرهم الإماراتي بقيمة قرش ليسجل 4.25 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في بنك "قطر الوطني".

واستقر الريال السعودي عند 4.16 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنوك بلوم، وعودة، والمشرق،، وقطر الوطني، وسجّل اليورو سعر 18.49 جنيه، في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي، التعمير والإسكان.

وجاء سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.07 جنيه للشراء و4.17 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 4.07 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، وفي بنك CIB البنك التجار الدولي سجل 4.06 جنيه للشراء و4.17 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل 4.01 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

وسجل اليورو في بنك مصر 14.47 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 18.47 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، وفي بنك CIB البنك التجار الدولي سجل 18.45 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع. وسجل سعر شراء الإسترليني استقرارًا عند 20.67 جنيه في بنك الأهلى الكويتي بيريوس.

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة، إن مواصلة استقرار أسعار السلع والمنتجات بسبب سعر الدولار، وتوقع أن يشهد سعر الدولار مزيدًا من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، نتيجة عودة طلبات المستوردين لتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية.