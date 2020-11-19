إلكترونيا وهاتفيا.. طرق الاستعلام عن حالة طلب وحدة الإسكان الاجتماعي

يرغب عدد من المواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، فى متابعة حالة الأوراق المقدمة للحصول على الوحدة، بعد تقديم كراسة الشروط ودفع مقدم جدية الحجز.

وأتاح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، الفرصة للراغبين فى متابعة حالة أوراقهم المقدمة للحجز، عن طريق طرح 3 طرق للاستعلام، تيسيرا على العملاء عملية البحث والمتابعة الدورية لأوراق الحجز.

وأكدت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، اهتمام الصندوق بتوفير كل سبل الراحة للعملاء المتقدمين للحجز، تسهيلا عليهم، وتوفيرا للجهد.

"الوطن" تسرد طرق الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعى، عقب الانتهاء من تقديم كراسة الشروط، ودفع مقدم جدية الحجز، بحسب الرئيس التنفيذى للصندوق.

3 طرق للاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعى:

- عن طريق الموقع الإلكتروني www.mff.gov.eg، إذ يمكن الاستعلام عن حالة الطلب للحاجزين، باستخدام الرقم القومي للمستعلم.

- الاستعلام عن طريق أرقام الخط الساخن وهي: 1188 أو 5777 من أي تليفون أرضي، و090071117 من أي خط أرضي، إذ تعمل تلك الخدمة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى 9 مساء.

- الاستعلام عن طريق الصفحة الرسمية للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التي يمكن إرسال جميع الاستفسارات عليها.

شروط الحصول على وحدة إسكان اجتماعى:

- أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصرى الجنسية.

- ألا يقل سنه عن 21 عاما ولا يزيد عن 50 عاما فى تاريخ نهاية الإعلان.

- يكون الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى 1500 جنيه.

- أن يكون المتقدم من مُنخفضى الدخل، ولا يزيد صافى دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنويا للأسرة (بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريا) وعن 54 ألف جنيه سنويا للأعزب (بما يُعادل 4500 جنيه شهريا).

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن.

- يتم التخصيص إلكترونيا عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقاً للترتيب التالى، المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سنا وفى حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سنا، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سنا.