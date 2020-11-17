لأول مرة الإعلان الـ14 يوفر نوعين من الوحدات السكنية.. تعرف عليهما

للمرة الأولى من نوعها، يوفر فيها الإعلان الرابع عشر، نوعين من الوحدات السكنية، ضمن الطرح الذى تقدمه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث أتاح الإعلان نوعين من الوحدات، تختلف فقط فى المساحة.

النوع الأول

- الإسكان الاجتماعي بمساحات تتراوح من 75 متر إلى 90 متر.

النوع الثانى

- الإسكان المتوسط وتتراوح مساحة الوحدات السكنية فيه من 100 متر إلى 120 متر.

وذلك وفقا لتصريحات المتحدث الرسمى لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عمرو خطاب، مشيرا إلى أن الاختلاف في المساحة سيؤدي إلى اختلاف السعر الكلي للوحدة بجانب مقدم جدية الحجز.

ويضم الإعلان الرابع عشر، 25 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بمساحات 100 متر مربع و110 مترًا مربعًا و120 مترًا مربعًا، و100 ألف وحدة سكنية أخرى بمساحة 90 مترًا مربعًا لمحدودي الدخل، بمقدم جدية حجز يبدأ من 48 ألف جنيه، ويختلف مقدم جدية الحجز باختلاف المساحة المطروحة للوحدة.

شروط الحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان الـ 14:

1- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

2- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، ولا يزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

3- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1500 جنيه، بدلا من 1300 جنيه في الإعلان السابق.

4- الحد الأقصى لدخل الأسرة 6 آلاف جنيه شهريا، بدلا من 5700 جنيه.

5- الحد الأقصى لدخل العزب 4500 جنيه شهريا بدلا من 4200 في الإعلان السابق.

6- وصول قيمة الدعم إلى 60 ألفا بدلا من من 40 ألف جنيه للمتقدم يتم تحديدها، وفقًا للدخل وسن المتقدم.

7- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

8- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

9- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

10- يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.