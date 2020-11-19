وزير الري: مصر تسعى إلى اتفاق قانوني عادل في مفاوضات سد النهضة

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، كلود نياموجابو بازيبو وزير البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق له، الذي يزور القاهرة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الموارد المائية.

وأوضح عبد العاطي، للوزير الكونغولي، الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة في استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

واستعرض الاجتماع الوزارى، التوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية الاستشارية المشتركة بين الوزارتين والمرفوعة للعرض على الوزراء للتصديق عليها فيما يخص تعزيز أنشطة مشروعات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية خلال الفترة القادمة، ومن أهمها التحضير لافتتاح مركز التنبؤ بالفيضان في العاصمة الكونغولية كينشاسا فى أوائل عام 2021 والذى تم تزويده بأحدث نظم التنبؤ بالأمطار، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الفنية المسئولة عن تشغيل المركز.

ويمثل هذا المركز أهمية بالغة كمركز لدراسة التغيرات المناخية فى الكونغو، والذى ستنعكس أعماله على حماية المواطنين فى الكونغو من العديد من الكوارث المناخية المفاجئة.

وأكد عبد العاطى، الجهود المبذولة من وزارة الموارد المائية والرى، لدعم التعاون مع دول حوض النيل في مجالات توفير مياه الشرب النقية للمواطنين ومشروعات حصاد مياه الأمطار، والحماية من أخطار الفيضانات ومشروعات الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى ما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل، لافتا إلى أن مصر تعمل على دعم أشقائها من دول الحوض، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار عبد العاطى، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة خاصة فى مجال إنشاء السدود الصغيرة، لإنتاج الطاقة الكهرومائية وإنشاء آبار المياه الجوفية والتى تعمل بالطاقة الشمسية، لتوفير مياه الشرب بالمناطق المحرومة بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وشهد اللقاء تكريم الطالب الكونغولى جان منتيكى كاباى، لحصوله على درجة الماجستير بقسم الرى والهيدروليكا بكلية الهندسة بجامعة القاهرة بعنوان "دراسة تأثير التغيرات المناخية على مصادر المياه فى حوض نهر الكونغو".

واصطحب عبد العاطي، نظيره الكونغولي والوفد المرافق لتفقد مركز التنبؤ بالفيضان بالوزارة، للتعرف على أحدث نظم التكنولوجيا المستخدمة في التنبؤ بالأمطار، وكذا زيارة مركز التليمترى للإطلاع على سُبل تطبيق التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه، لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة.

وأعرب وزير الري، عن سعادته بزيارة نظيرة الكونغولي للقاهرة، متطلعا للعمل سويا على تحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين فى مجال الموارد المائية.

وقدم الوزير الكونغولي، رسائل شكر وتقدير على الدعوة الكريمة التي تلقاها لزيارة مصر، موضحا عمق العلاقات بين البلدين، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون بين الوزارتين في مجال الموارد المائية، لتحقيق متطلبات التنمية للشعب الكونغولي.