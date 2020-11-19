الحكومة: وضع خاص للإسكندرية والبحر الأحمر في مواعيد غلق وفتح المحلات

بدأت وزارة التنمية المحلية، وضع الرتوش الأخيرة لمواعيد فتح وإغلاق المحلات العامة، المقرر إعلانها خلال الساعات المقبلة، على أن يبدأ تطبيقها مع أول ديسمبر المقبل.

وقال مصدر في وزارة التنمية المحلية، لـ"الوطن"، إنّ الوزارة تلقت مقترحات مواعيد الفتح والإغلاق من المحافظات، حسب موقف كل محافظة، خاصة أنّ هناك مواعيد خاصة للمحافظات الساحلية في فصل الصيف، مثل الإسكندرية ومطروح وبورسعيد والإسماعيلية ودمياط، وأيضا بعض المحافظات التي بها منتجعات سياحية في فصل الشتاء، مثل البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وفسّر المصدر الوضعية الخاصة لمواعيد فتح وإغلاق المقاهي والمطاعم والمنشأت السياحية في هذه المحافظات، بأنّ المصدر الأساسي للعمل في المحافظات الساحلية، يعود للمطاعم والمنشٱت السياحية.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر حكومية، عن أنّ وزارة التنمية المحلية تقدمت بدراسة لمجلس الوزراء، بشأن تحديد مواعيد إغلاق وفتح المحلات، ومن المتوقع التنفيذ بعد 15 يومًا.

الحكومة: المواعيد ستعيد الانضباط للشارع المصري

وأكدت المصادر، أنّ المواعيد المقترحة ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية، على إعادة الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى، ومنع الإشغالات والتكدس المروري في مناطق كثيرة، إضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وعدم الإزعاج والحفاظ على المرافق العامة للدولةؤ من مياه شرب وكهرباء وصرف صحي، وإعطاء فرصة لجهود هيئات النظافة والأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية، لرفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة.

ولفتت المصادر، إلى أنّ من يخالف مواعيد الغلق سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، من تحرير محضر وغرامة وغلق للنشاط، موضحًا أنّ تحديد مواعيد فتح وغلق المحال، سيتم تثبيته لأول مرة منذ عقود طويلة.