فيلم دعائي عن الأقصر "هدية" من وفد سياحي للترويج للسياحة المصرية

كشف رئيس لجنة التسويق السياحي بمحافظة الأقصر، محمد عثمان، عن قيام مجموعة سياحية، تضم حوالي 400 شخص، بتصوير فيلم دعائي للترويج للسياحة في الأقصر، بعد تنظيم حفل عشاء بمعبد "هابو"، بناءً على رغبتهم في تقديم هدية منهم إلى مصر.

وأوضح "عثمان" أن أعضاء المجموعة السياحية يعملون في مجال التكنولوجيا، وكان من ضمن هؤلاء المجموعة التي قامت بعمل الفيلم الترويجي لعودة السياحة في مصر، أحد الأشخاص الذين شاركوا في إنتاج فيلم دعائي للترويج السياحي في إمارة دبي، وهو الذي قاد فريق العمل في إنتاج الفيلم الدعائي للأقصر.

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية أن الفيلم التسجيلي، الذي تم تصويره وإنتاجه باسم "حكاوي"، تم تصويره باستخدام عدد من الكاميرات الطائرة "الدرون"، مشيراً إلى أنه تم إرسال نسخة من الفيلم إلى وزارة السياحة، مرفقة برسالة أكدت فيها اللجنة إمكانية الاستفادة منه باعتباره أحد الأفلام الدعائية التي تحكي الحياة الطبيعية في الأقصر.

من ناحية أخرى، كشفت لجنة تسويق السياحة الثقافية في الأقصر عن اعتزامها عقد مؤتمر اقتصادي ضخم، لبحث الآثار السلبية الناجمة التي طالت السياحة الثقافية نتيجة تفشي فيروس كورونا، وأشارت إلى أنه بسبب الموجة الثانية من الفيروس، وارتفاع حالات الإصابة في معظم الدول الأوروبية، عادت الأمور تتدهور مجدداً في الأقصر، وتراجعت نسبة الإشغالات، وبدت المواقع الأثرية مهجورة، رغم ذروة الموسم السياحي في فصل الشتاء.

وأكد رئيس اللجنة أن السياحة الثقافية تمثل جزءاً كبيراً من عائدات السياحة في مصر، مشيراً إلى أن الرحلات النيلية "النايل كروز" تعتبر أحد أنشطة السياحة الثقافية، لأنها تجذب السائحين وتشجعهم على الإنفاق، ويتميز هذا النمط من السياحة بطول الإقامة، حيث تستغرق معظم البرامج السياحية الثقافية أكثر من أسبوع.

وشدد "عثمان" على أهمية العمل على عودة الحركة السياحية سريعاً، عقب انتهاء أزمة كورونا، والاستمرار في الأنشطة الترويجية بشكل رقمي، لدعم الصور الذهنية الإيجابية عن المقصد المصري، خاصةً مع توالي الاكتشافات الأثرية الجديدة.