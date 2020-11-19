عاجل.. وفاة الفنان فايق عزب

أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان فايق عزب، داخل أحد مستشفيات القاهرة، بعد صراع مع المرض، حيث لم يتحدد موعد الجنازة بعد، وذلك حسبما صرح لـ"الوطن".

وكان خالد، نجل الفنان فايق عزب، قد كشف قبل أيام تفاصيل حالة والده الصحية بعد تداول أخبار عن إصابته بفيروس كورونا وفيروس آخر نادر.

وقال نجل الفنان فايق عزب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، في وقت سابق، إن والده كان يجري جراحة لتوسيع الحبل الشوكي نظرًا لوقوعه على رقبته وأنه كان يعاني من توقف الحركة في يديه وقدمه خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه جلس في المستشفى لعدة أيام وعانى من صدره واكتشفوا إصابته بالتهاب رئوي بكتيري.

وأوضح عزب الابن أنه تم عمل تحاليل لمعرفة نوع هذه البكتريا واكتشفوا أنها بكتريا "مارسا" وأنها من الممكن أن تظهر في الجلد والرئة، مؤكدًا أنها ظهرت في صدره فقط.

ولفت عزب في وقت سابق، إلى أن والده يقيم في المستشفى على وسادة هوائية منذ 40 يوما، لافتًا إلى أنهم يتعاملون معه بالمضادات الحيوية للقضاء على البكتريا، مشيرًا إلى أنهم اكتشفوا بعدها إصابته بفيروس كورونا وظهرت نتيجة العينة إيجابية.

وأشار إلى أن أسرة المستشفى تهتم به بشكل كبير، لافتًا إلى أنه يحتاج عناية خاصة ويقيم في غرفة بمفرده نظرًا لأنه لا يستطيع التحرك وأنه يقيم في نفس الدور الموجودة فيه الفنانة نشوى مصطفى.

وأكد أن والده يستطيع التحدث ولكن ارتفاع درجة الحرارة أثر عليه، لافتًا إلى أنه بدأ تحريك قدمه ويديه وكان من المفترض أن يقوم بعمل علاج طبيعي بعد العملية ولكن الإصابة بالالتهاب الرئوي وفيروس كورونا تسببوا في تأخير حالته.