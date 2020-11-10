نهال عنبر: "نشوى مصطفى بقت زي الفل.. وعملية فايق عزب مأثرة عليه"

طمأنت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، الجمهور على صحة الفنانة نشوى مصطفى، بعد إصابتها بفيروس كورونا، قائلة: "كانت زي الفل النهاردة"

وأضافت "عنبر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الكحة عند الفنانة نشوى مصطفى أصبحت منخفضة، كما أن نسبة الأكسجين ارتفعت، لافتة إلى أنها لا تتواصل معها، لكن تتواصل مع الدكتور المعالج لها.

وتابعت: "أنا اطمنت عليها من الدكتور طارق، وقالي إن نسبة الأكسجين 97%، والكحة قلت".

أما حالة الفنان فايق عزب، بالنسبة لإصابته بفيروس كورونا في تحسن، ولكن تأثيرات العملية التي أجراها ما تزال موجودة.

ويوم الجمعة الماضي، كانت حكت الفنانة نشوى مصطفى، تفاصيل حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ودخولها في مراحل خطر من وقت لآخر، خاصة أنها تعاني من بعض الأمراض، كاشفة كواليس اللحظات الأولى بعد الإصابة ورفض بعض المستشفيات استقبالها.

وبصوت منهك من أثر المرض، قالت نشوى، في أول مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" بالقناة الأولى، بعد إصابتها بكورونا: "أنا عرفت إن عندي كورونا يوم التلات اللي فات، وكان عندي أعراض من يوم الخميس اللي قبله، وكنت فاكراها برد عادي، وابتديت أخد مسكنات خفيفة ومخفضات حرارة، وكانت الأمور ماشية والحياة ابتدت تنط جدا، يوم الاتنين حسيت بألم لا يحتمله بشر في جسمي كله وفي صدري".

وعن التعامل معها داخل مستشفى العجوزة، قالت نشوى: "أنا عايزة أقولك أنا مع ناس هنا من أهل الجنة، والعاملين فى المستشفى، من أهل الجنة وبينجوني من الموت، والناس هنا من أقل عامل نظافة وتعقيم للسيد طارق مدير المستشفى محسسيني إني أبسط حاجة وأني هخف وبيطمنوني، الناس هنا بيقعدوا 14 يوم ميشوفوش بيوتهم في عزل تام، وسيدات كتير حكيمات وطبيبات وممرضات مقيمين ومبيطلعوش، وكأنهم في سجن وبقولهم مبتشوفوش ولادكم قالوا لا بناخد 14 يوم، وبننزل 14 يوم".

وتساءلت: "عارف يعني إيه ناس ممكن تؤذي نفسها عشان أخف أنا وغيري، وهنا المريضات كلهم بيدعوا من قلوبهم، وكمان الدكاترة والممرضين، الابتسامة على وشوشهم كلهم ومابيتعبوش".

وعن حالتها الصحية، كشفت نشوى مصطفى: "حالتي اتحسنت إمبارح شوية، ودرجة حرارتي وصلت فجأة 39 وشرطة، ووقفوا كلهم يعلقوا لي كمادات، ومحاليل، والأكسجين كان 84 وده رقم خطر، وحاليا بيوصل لـ94، لأن أنا أصلا عندي مشاكل في الرئة وعندي سكر، ودول مشكلة تانية".

وقدمت نشوى مصطفى نصيحة للجمهور، قائلة: "عايزة أقول حاجة يمكن الناس تستفيد، أنا أهملت، وفي أول ما الكورونا ظهرت، كنت ملتزمة ومكنتش بقلع الكمامة، ومكنتش بخرج من البيت نهائي إلا للضرورة، وعلى طول كنت ماشية بالصابونة والكحول، وبقالي 3 شهور أهملت وبقيت بخرج أروح السوبر ماركت، وجوزي يسألني يا نشوى معاكي مطهر أقوله أه ومعاكي كمامة أقوله أه في شنطتي، وبقيت أنزل أشتري الخضار والعيش وحاجات البيت من غير ما يهمني المكان ولا الزحمة".

وكشفت السيدة نادية عزب زوجة الفنان الكبير فايق عزب، اصابة زوجها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، أثناء تواجده بأحد مستشفيات محافظة الجيزة.

وأوضحت نادية لـ"الوطن"، أن زوجها أصيب بالمرض، أثناء تواجده فى المستشفى للعلاج من مرضه الرئيسي، الذى دخل المستشفى إثره، وهو الالتهاب الرئوي.

وأشارت نادية، إلى أن درجة حرارته أحيانا ترتفع إلى 40 درجة، وهو يعاني حاليا من فيروس كورونا، والالتهاب الرئوي وفيروس مارسا النادر، الذي أصاب به خلال العمليات الجراحية التى قام بها النخاع الشوكي.

وأكدت أنه خلال الأيام المقبلة، سيجري مسحة أخرى.

وكان آخر ظهور تليفزيوني للفنان فايق عزب، يرجع إلى يونيو الماضي، ووقتها تحدث عن علاقته بالشيخ محمد متولي الشعراوي، وذلك خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية.

وتحدث "عزب"، في اللقاء عن علاقة الصداقة التي ربطته بالشيخ الشعراوي، فضلا عن الجلسات النقاشية العديدة التي جمعتهما، قائلا: "الشيخ الشعراوي شبه الفن بالسكينة، ممكن تقطع به الخيار والسلطة، وممكن تدبح بيها.. عشان كده العيب مش في الفن".

يذكر أن فايق عزب ممثل مصري، ولد بمدينة الإسماعيلية عام 1943، وعمل كرئيس لفرقة التمثيل، أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، وانتقل "عزب" إلى القاهرة؛ ليستكمل رحلته الدراسية، والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وحقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة.

وكان آخر أعمال الفنان فايق عزب، التى قدمها للجمهور، ظهوره فى مسلسل الضاهر، مع الفنان محمد فؤاد.