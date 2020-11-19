أول تعليق من زوجة فايق: توفي بكورونا والدفن بعد قليل

قالت السيدة نادية عزب زوجة الفنان الراحل فايق عزب، إنّ الفقيد لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى العجوزة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضافت نادية عزب، لـ"الوطن"، إن الأسرة ستصل إلى المستشفى، بعد قليل، بشأن إنهاء تصريح الدفن، والبدء في مراسم الجنازة.

ويُسجل فايق عزب، ثاني حالة من الوسط الفني التي ترحل إثر فيروس كورونا، وذلك بعد الفنانة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا في شهر يوليو الماضي.

يذكر أن آخر ظهور تليفزيوني للفنان فايق عزب، يرجع إلى شهر يونيو الماضي، ووقتها تحدث عن علاقته بالشيخ محمد متولي الشعراوي، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء"، الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية.

وتحدث "عزب"، في اللقاء عن علاقة الصداقة التي ربطته بالشيخ الشعراوي، فضلا عن الجلسات النقاشية العديدة التي جمعتهما، قائلا: "الشيخ الشعراوي شبه الفن بالسكينة، ممكن تقطع به الخيار والسلطة، وممكن تدبح بيها، عشان كده العيب مش في الفن".

وولد فايق عزب في مدينة الإسماعيلية عام 1943، وعمل كرئيس لفرقة التمثيل، في أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، وانتقل إلى القاهرة؛ ليستكمل رحلته الدراسية، والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وحقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة.

وكان آخر أعمال الفنان فايق عزب، التى قدمها للجمهور، ظهوره فب مسلسل الضاهر، مع الفنان محمد فؤاد.