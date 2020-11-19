القوى العاملة تعلن عن 4 آلاف فرصة عمل بعد قليل

تعلن وزارة القوى العاملة، بعد قليل، عن توفير 4 آلاف و700 فرصة عمل بمرتبات تصل لـ4 آلاف جنيه، لجميع المؤهلات بخبرة وبدون خبرة.

يذكر أن وزارة القوى العاملة كشفت في تقرير صادر لها في أكتوبر الماضي، أنها تمكنت من توفير 2998 فرصة عمل في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، منها 917 لم يتم استيفاؤها للذكور والإناث، وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال 33 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 4 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، لشغلها في شهر نوفمبر الحالي 2020.

وتحدث محمد سعفان وزير القوى العاملة في وقت سابق، إن النشرة القومية للتشغيل تهدف إلى عرض جميع وظائف القوى العاملة 2020 المتاحة في القطاع الخاص، حيث يتم التقديم والتسجيل للوظائف عبر الموقع الإلكتروني، على أن ترشح الإدارة المختصة المتقدمين على الفرص المتوافرة وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع، موضحًا أن التقديم يتم عبر الموقع الإلكتروني برنامج طالبي العمل تحت مسمى النشرة القومية.

وبحسب، وزير القوى العاملة، فإن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليًا باستكمال إجراءات صرف الدفعتين الثانية والثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين بقطاع السياحة المتضرر من فيروس كورونا والتي تصل إلى 317.305 مليون جنيه، لنحو 146 ألفاً و610 عمال يعملون في 2204 منشآت متضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين.