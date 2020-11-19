تشييع البرلماني ورئيس نادي بني عبيد هرماس رضوان ظهر اليوم

يشيع أهالي مدينة بني عبيد في محافظة الدقهلية جثمان البرلماني الراحل الدكتور هرماس رضوان، رئيس نادي بني عبيد، أحد أشهر الأندية في مصر، بعد ظهر اليوم الخميس، وأكد شقيقه، النائب الدكتور مكرم رضوان، أن العائلة ستتلقى واجب العزاء بعد صلاة العصر.

ونعى "مكرم" شقيقه الراحل، رئيس النادي الأشهر في محافظة الدقهلية، قائلاً: "البقاء لله، أخي الأكبر وأبي ومعلمي وصديقي الحبيب د. هرماس رضوان، في ذمة الله، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

كما أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، والنادي الأهلي، والعديد من الأندية الرياضية في مختلف المحافظات، بيانات نعي للبرلماني الراحل، سألين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وسادت حالة من الحزن الشديد في مدينة بني عبيد، بمحافظة الدقهلية، بعد إعلان وفاة الدكتور هرماس رضوان، رئيس نادي بني عبيد، والبرلماني المخضرم على مدار 3 دورات متتالية، وأمين عام حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة.

كما نعاه شباب مدينة بني عبيد بقولهم: "رحمة الله عليه، ابناً باراً أفنى حياته في خدمة الناس وبلده"، ووصف الأهالي الراحل بأنه "كان رجلاً وطنياً محباً لبلده، أفنى حياته فى خدمة الناس، وهو الأب والصديق والإنسان، الدكتور هرماس رضوان، عضو مجلس الشعب الأسبق، ورئيس نادي بني عبيد الحالي، والذي كانت حياته حافلة بالعطاء لأهله ووطنه وكل من عمل معه وتتلمذ على يديه".

وقدم "محمد عبد الغني شادي"، منسق "حملة النائب المحترم" العزاء إلى أسرة الراحل، "داعياً المولى، سبحانه وتعالى، أن يتغمد فقيدنا العزيز بواسع رحمته، جزاءً ما قدمه من خدمة الناس، وأن يلهم أبناءه وأهله ومحبيه وأبناء بلده الصبر والسلوان".

وأصيب "رضوان" بوكعة صحية قبل عدة أيام، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بالقاهرة للعلاج، إلا أنه توفى في وقت متأخر من مساء أمس، بعد تدهور حالته الصحية في المستشفى.

وكان نادي بني عبيد قد حقق الفوز الأهم في حياته على نادي الزمالك، في المباراة التي أقيمت بإستاد المنصورة في 26 ديسمبر 2008 في بطولة كأس مصر، ومنذ ذلك اليوم اكتسب نادي بني عبيد شهرته، رغم أنه حديث النشأة بالنسبة للعديد من الأندية الأخرى.

وحصل الدكتور هرماس رضوان على الدكتوراه في العلوم الزراعية عام 1998، ويعمل كمدرس ومهندس زراعي بمعهد الكفاية الإنتاجية في جامعة الزقازيق، ودخل البرلمان خلال دورة 1995 – 1995، ظل عضوا بالمجلس حتى عام 2005، ليكمل المسيرة بعده شقيقه الدكتور مكرم رضوان، الذي يخوض جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2020، بدائرة دكرنس، مرشحاً عن حزب "الشعب الجمهوري".