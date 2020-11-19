وصول جثمان البرلماني هرماس رضوان إلى نادي بني عبيد

وصل جثمان الدكتور هرماس رضوان، رئيس نادي بني عبيد والبرلماني المخضرم علي مدار 3 دورات متتالية، وأمين عام حزب "الشعب الجمهوري" بمحافظة الدقهلية، إلي مدينة بني عبيد، قادماً من إحدى المستشفيات بالقاهرة، وتوجهت به العائلة إلى الملعب الرئيسي بنادي بني عبيد، لأداء صلاة الجنازة عليه، بعد صلاة الظهر، قبل أن يتم تشييعه إلى مثواه الأخير.

وأصيب الدكتور هرماس رضوان بوعكة صحية مفاجئة، جرى نقله على أثرها للعلاج في إحدى مستشفيات القاهرة، إلا أنه توفى هناك بعد سجل سياسي ورياضي واجتماعي حافل، على مدار أكثر من 30 عاماً، منذ دخل البرلمان عام 1990 وظل به لـ3 دورات متتالية، ليكمل بعده المسيرة شقيقه النائب مكرم رضوان.

وحقق نادي بني عبيد، في ظل رئاسته له، أكبر إنجاز كروي في تاريخه إلى الآن، بالفوز على نادي الزمالك، في المباراة التي جمعت بين الفريقين عام 2008 علي أرض إستاد المنصورة، ضمن مسابقة كأس مصر.

وسادت حالة من الحزن الشديد في مدينة بني عبيد، بعد الإعلان عن وفاة الدكتور هرماس رضوان، ونعى الدكتور "مكرم" شقيقه الراحل، رئيس النادي الأشهر في محافظة الدقهلية، قائلاً: "البقاء لله، أخي الأكبر وأبي ومعلمي وصديقي الحبيب د. هرماس رضوان، في ذمة الله، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

كما أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، والنادي الأهلي، والعديد من الأندية الرياضية في مختلف المحافظات، بيانات نعي للبرلماني الراحل، سألين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وتمكن البرلماني الراحل، خلال عضويته بمجلس الشعب، في الفترة من عام 1990 وحتى عام 2005، من تحويل قريته إلى مدينة، ثم إلى مركز، حيث تمكن من إنشاء استاد رياضي كبير بها، وتمكن أيضاً من تحقيق طفرة شاملة بسعيه لتطوير البنية التحتية للمدينة.

وحصل "هرماس" على الدكتوراه في العلوم الزراعية عام 1998، ويعمل كمدرس ومهندس زراعي بمعهد الكفاية الإنتاجية في جامعة الزقازيق، ودخل البرلمان خلال دورة 1995 – 1995، ظل عضوا بالمجلس حتى عام 2005، ليكمل المسيرة بعده شقيقه الدكتور مكرم رضوان، الذي يخوض جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2020، بدائرة دكرنس، مرشحاً عن حزب "الشعب الجمهوري".