"العليا للفيروسات": نعيش موسم نشاط فيروس كورونا

قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن نتائج التجارب السريرية للقاح إكسفورد البريطاني، الجاري إنتاجه من قبل من قبل شركة "ألترازينكا" الإنجليزية، إيجابية في التعامل مع فيروس كورونا، مضيفا أنها ستعطي مناعة تتجاوز الـ95% لمن تلقوا التطعيم.

وأوضح وزير الصحة الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن نتائج اللقاح المعلنة أشارت إلى أنه آمن لجميع الأعمار، خاصة كبار السن فوق الـ70 عاما، مضيفا أنه سيتم طرحه قبل نهاية نوفمبر الجاري، بحيث يكون اعتُمد من قبل وزارة الصحة بإنجلترا وفي أوروبا، مؤكدا أن وجود عدد من اللقاحات المختلفة حول العالم لمواجهة المرض شيئا إيجابيا ويؤكد أن البحث العلمي ما يزال بخير.

نتائج لقاح أكسفورد إيجابية

وبشأن تزايد أعداد المصابين بالمرض في مصر مؤخرا، قال حاتم، إنها متوقعة، ونحن الآن في موسم نشاط فيروس الإنفلونزا الموسمية، وبالتالي سينشط فيروس كورونا، موضحا أن الحالات ستتزايد الفترة المقبلة (نوفمبر وديسمبر)، ونتوقع ذلك دون وجود مشكلات.

وأوضح أن التزايد في الحالات لا يمثل مشكلة خطيرة، لافتا إلى أن الحالات ذات الخطورة من المرض لم تتزايد بالصورة المقلقة، وكذلك الوفيات لم تزد بنفس نسبة زيادة الأعداد، لافتا إلى أن عددا من الحالات أصبحت تحتاج لمستشفيات، ووزارة الصحة والمستشفيات الجامعية على أتم الاستعداد لمواجهة المرض، كما أن مستشفيات العزل على أتم الاستعداد.

وتابع وزير الصحة الأسبق، بأن الفريق الصحي والقطاع الطبي كامل بالمستشفيات، وأصبح لديه خبرة كاملة في التعامل مع الحالات بشكل فوري، وهو ما يؤدي إلى احتمالية وجود مضاعفات للمرض بسيط جدا، قائلا: "الحمد لله الحالات في تزايد ولكن عدد الحالات التي تحتاج لمستشفيات بسيطة جدا ومعظمها لا تحتاج لرعاية مركزة أو أجهزة تنفس صناعي ".