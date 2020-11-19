وزير البترول: وضعنا الثروة المعدنية في مكانتها التي تليق بها

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الثروة المعدنية تعد من أهم الثروات في مصر، مشيرًا إلى أنها لم تحظى في السابق بالأولوية والاهتمام المطلوب، لذا بدأت الوزارة بدأت العمل على وضع تلك الثروة في المكانة التي تليق بها.

وأضاف "الملا"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، بحضور المهندس علاء الدين خشب نائب الوزير لشؤون الثروة المعدنية، والجيولوجي أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية، إن قطاع البترول يشارك بـ27٪ من الناتج القومي للدولة، وكان من المؤسف ألا تمتلك الثروة المعدنية أكثر من 0.5٪، لذلك عملنا علي تعديل قانون الثروة المعدنية حتي تتحقق لها المشاركة الكبيرة.

وأشار إلى العمل علي تعديل القانون وتدريب العاملين والكوادر البشرية، والاتفاق مع استشاري عالمي لمساعدة الوزارة على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وتابع، أن الاستثمارات الأجنبية تعمل وفقًا للنظام طويل الأجل، وهو ما يجعل المستثمر ينظر إلى مدى الربحية واستقرار النظم النقدية وإصلاحات الدعم والطاقة للمستثمر، بجانب استقرار الدولة التي سيعمل فيه، ولفت إلى أن مصر لديها كفاءات وطنية عالية جدًا في قطاع التعدين.