"مياه المنيا" توزع كتب تلوين على المدارس للتوعية بترشيد المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، اليوم الخميس، عن تنظيم ندوات توعية، تتضمن توزيع ألف كتاب تلوين وألف علبة ألوان، بمدرستي صلاح سالم وصلاح الدين بمركز أبوقرقاص، جنوبي المحافظة، للتوعية المائية وترشيد الاستهلاك.

كما أعلنت الشركة عن إقامة ورش لتعليم أعمال السباكة الخفيفة، تستهدف مشرفي الصيانة داخل٢١٠ مدرسة، ضمن مشروع "صحتهم مستقبلهم".

وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس مجلس إدارة الشركة العضو المنتدب، إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بتكثيف حملات التوعية، تم توزيع هذه الأدوات ضمن حملات التوعية التي تقوم بها الشركة، وتركز على التوعية المائية وجائحة كورونا والنظافة العامة والشخصية والتغذية السليمة والاستخدام الآمن للصرف الصحى.

وأشار إلى أن هذه الفعاليات تأتي بالتعاون بين الشركة وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم بالمنيا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، مؤكدا أن الشركة تولي أهمية قصوى بالتوعية لأنها تخاطب كافة الفئات الموثرة داخل المجتمع المنياوي.

وأوضح "الشهاوي" أنه تم تنظيم ورش لتعليم أعمال السباكة الخفيفة استهدفت مشرفين الصيانة داخل٢١٠ مدرسة، ضمن مشروع "صحتهم مستقبلهم"، وحضرها الدكتور إيهاب عبد العزيز، مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي، وريمون شكري، منسق ميداني برنامج المياه والإصحاح البيئي، وتستمر هذه الفعاليات بمراكز المنيا وسمالوط وأبوقرقاص، المشاركة في المشروع.