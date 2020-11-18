فحص 825 ألف مواطن بمبادرة علاج الأمراض المزمنة في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل اجراء الفحوصات الطبية للمواطنين، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، التي تستهدف الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مضاعفات الأمراض المزمنة، بين المواطنين فوق سن الأربعين، والفئة العمرية من سن 18 إلى 40 عاما من المسجلين لدى قاعدة بيانات مائة مليون صحة بارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

وأكد المحافظ، أن الهدف الأساسي من تنفيذ تلك المبادرات، دعم الفئات الأكثر احتياجا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بكافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، بما ينعكس بشكل إيجابي على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق خفض نسب الإصابة بالأمراض وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

واضاف الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا إنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد 825 ألف و 404 مواطنا، من المترددين للحصول على الخدمات التي تقدمها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في 18 سبتمبر الماضي، مشيرا إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، والتي تشمل "التوعية والتثقيف الصحي، والكشف المبكر عن مرض السكر ، والضغط ، وأمراض السمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي" مؤكدا، على انه يتم إجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج مجاناً.

وأوضح الدكتور أحمد خليل، مدير ادارة الرعاية الأساسية، ومنسق المبادرة بالمحافظة، أن المبادرة يتم تنفيذها في الوحدات الصحية والمراكز الطبية لجميع مدن المحافظة ، بتواجد 277 فريق طبي ما بين متحرك وثابت، ليتم العمل على فترتين من 9 صباحاً وحتى 3 عصراً ومن 3 عصراً وحتى 9 مساءاً طوال أيام الاسبوع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي، بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.