بريد الوطن.. حل مشكلة بني مزار مع انقطاع المياه يا محافظ المنيا

نعانى نحن سكان طريق البحر قبلى بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا من انقطاع متكرر لمياه الشرب، وهناك شارع صغير شرق المحطة خلف مقهى «كلابيظو» به ماسورة مياه صغيرة جداً، لا تفى بخدمة أهالى المنطقة، وكان سكان الشارع كله لا يحصلون على كفايتهم من المياه، بل ويصل الحال فى بعض الأوقات إلى أننا لا نجد المياه التى نغسل بها وجوهنا، وسبق أن تقدمنا بشكاوى كثيرة للسادة المسئولين، بضرورة تغيير الماسورة وتركيب أخرى أكبر، غير أن أحداً لم يلتفت لنا.. نناشد السادة مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب حل المشكلة، كما نناشد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا توجيه المسئولين لمنع تكرار الأزمة.

ظريف نجات غطاس - بنى مزار - المنيا

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