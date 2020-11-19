وزارة العدل تطلق خدمات التوثيق في 27 مكتباً بريدياً وتفتتح ثلاث مقرات

في إطار خطة وزارة العدل الهادفة إلى التيسير على جمهور المواطنين من طالبي خدمات التوثيق وذلك بالتوسع في أماكن تقديمها وتقريبها إليهم، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة المصرية للبريد، تم اليوم الخميس 19/11/2020 إطلاق خدمات التوثيق من داخل عدد 27 مكتباً بريدياً بمحافظات القاهرة، والجيزة، والشرقية، والغربية، والقليوبية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والمنيا، وأسوان، والبحر الأحمر، والأقصر، وسوهاج، ليرتفع عدد المقرات البريدية التي تم تقديم خدمات التوثيق من داخلها إلى 95 مقراً منتشرة بربوع الجمهورية.

إضافة إلى قيام وزارة العدل بافتتاح ثلاث مقرات لفروع توثيق منها فرعين جديدين هما فرعي توثيق نادي بنك مصر بالقاهرة الجديدة، ونادي اليخت بمحافظة الإسكندرية، إضافة إلى مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بدار السلام محافظة سوهاج التي تم تطويرها إنشائياً وتقنياً، حيث تعمل تلك الفروع جميعها بنظام الشباك الواحد؛ تسهيلاً للإجراءات واختصاراً لدورة العمل، بما يوفر الوقت والجهد على السادة المواطنين.