"العدل" تطلق خدمات التوثيق في 20 مكتب بريدي بـ15 محافظة

أطلقت وزارة العدل، اليوم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خدمات التوثيق من داخل 20 مكتبًا بريديًا في 15 محافظة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه في إطار خطتها العدل الهادفة إلى التيسير على جمهور المواطنين من طالبي خدمات التوثيق، من خلال التوسع في أماكن تقديمها وتقريبها إليهم، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة المصرية للبريد، تم اليوم السبت 31 أكتوبر 2020، إطلاق خدمات التوثيق من داخل عدد 20 مكتبا بريديا.

وجاءت المكاتب البريدية الـ20 في محافظات، القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، والقليوبية، والمنوفية، ودمياط، وكفر الشيخ، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسوان، والبحر الأحمر.

وبذلك، ارتفع عدد المقرات البريدية التي تم تقديم خدمات التوثيق من داخلها إلى 68 مقرا منتشرة بربوع الجمهور، إضافة إلى قيام وزارة العدل بافتتاح سبعة مقرات لفروع توثيق منها فرعين جديدين بضواحي بني سويف ومقر هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر، وخمسة فروع تم تطويرها إنشائيا وتقنيا، وهي فروع: أكتوبر أول، ومأمورية الشهر العقاري والتوثيق بأبو تيج، وبأبنوب محافظة أسيوط، وتوثيق مطوبس بكفر الشيخ، وشربين بالدقهلية، وجميعها تعمل بنظام الشباك الواحد تسهيلا للإجراءات واختصارا لدورة العمل، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.