وزير العدل يتفقد أعمال تطوير مصلحة الطب الشرعي بزينهم 

قام السيد المستشار عمر مروان وزير العدل صباح اليوم بزيارة ميدانية لمصلحة الطب الشرعي بزينهم، تفقد خلالها ما تم إنشاؤه وتطويره في أقسام المصلحة المختلفة منها :أعمال تطوير ثلاجة المشرحة بتوسعة تتجاوز 60% من طاقتها الاستيعابية، وأصبحت تستوعب 250 جثة في آن واحد، ومعمل الباثولوجي والثلاجة والأجهزة الحديثة الخاصة به، وزار قسم الأشعة بالمصلحة وشاهد الجهاز الحديث الذي تم تزويده به، و تفقد سيادته أيضاً أعمال تطوير مركز معلومات الطب الشرعي ، وأحد معامل إدارة المعامل الكيميائية، وأعمال تطوير البنية الأساسية لشبكة الكهرباء، وأعمال إنشاء معمل البكتريا، كما شاهد سيادته عرضاً للأجهزة الحديثة للمعامل الكيميائية الخاصة بتحليل المخدرات والسموم، والأجهزة الخاصة بأبحاث التزييف والتزوير , وأجهزة معمل البصمة الوراثية، وأجهزة المعامل الطبية.وصرح الوزير أن الارتقاء ببيئة العمل في الجهات الفنية المعاونة للقضاء ينعكس بالإيجاب على تحقيق العدالة، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال الميكنة والربط مع النيابة العامة؛ لسرعة إنجاز القضايا.وفي ختام الزيارة أعرب عن سعادته بما شاهده من أعمال التطوير، وقرر صرف مكافأة شهر لجميع العاملين بمصلحة الطب الشرعي.