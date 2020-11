نتفلكس تعرض فيلم Magnolia لـ بول توماس أندرسون أول ديسمبر

أعلنت منصة نتفلكس عن عرض فيلم Magnolia يوم 1 ديسمبر القادم.

الفيلم من إخراج وتأليف بول توماس أندرسون، وبطولة توم كروز، جايسون روباردز، جوليان مور، براد هانت وغيرهم.

عرض الفيلم لأول مرة عام 2000، ومدته 3 ساعات و8 دقائق، وتقييمه 8 من 10 على موقع IMDB.

تكلفة إنتاج الفيلم 37 مليون دولار، وتخطت أرباحه الـ 48 مليون دولار، وتم تصويره بعدد من الولايات بأمريكا.

ترشح Magnolia لعدد كبير من الجوائز بينها 3 ترشيحات أوسكار، في فئات، أفضل ممثل دور مساعد، أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسينما، أفضل أغنية أصلية.

وحصد توم كروز جائزة جولدن جلوب عن دوره في الفيلم، وترشح الفيلم لجوائز أخرى من أماكن مختلفة بينها نقابة ممثلي الشاشة، وحصد مخرجه جائزة الدب الذهبي من برلين السينمائي عام 2000.

ومخرج الفيلم بول توماس أندرسون، 50 عاما، ولد في كاليفورنيا بأمريكا، وأخرج العديد من الأفلام، وترشح لجائزة أوسكار 8 مرات، ومن أشهر أفلامه There Will Be Blood عام 2007، Phantom Thread عام 2017 مع الممثل دانيال داي لويس.

أما توم كروز المشارك في Magnolia يعتبر من أكثر نجوم هوليود جماهيرية، وترشح لجائزة أوسكار 3 مرات، عن أفلام Born on the Fourth of July، جيري ماجيير، وMagnolia.

وترشح توم كروز لـ7 جوائز جولدن جلوب، وحصدها مرتين الأولى عن فيلم Born on the Fourth of July، والثانية عن فيلم Magnolia، كما ترشح لبافتا مرة عام 1989

ويحضر توم كروز حاليا لفيلم لعدد من الأفلام بينها Top Gun: Maverick، من إخراج جوزيف كوسينسكي، وتشارك الممثلة جينيفير كونلي بطولة العمل وهو الجزء الثاني من فيلمه الشهير الذي صدر في عام 1986.

كما يصور توم كروز حاليا أحدث أفلام سلسلة المهمة المستحيلة، بالإضافة إلى الإعلان عن خوضه بطولة فيلم Luna park.