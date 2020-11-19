"البترول" تطرح مزايدة جديدة للتنقيب عن المعادن

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة بدأت اليوم في طرح مزايدة جديدة للمعادن المصاحبة كجزء ثانٍ من المزايدة الأولي، التي طرحت للتنقيب عن الذهب وبعض المعادن.

وأضاف الملا، خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن بمقر الوزارة بحضور المهندس علاء الدين خشب نائب الوزير لشؤون الثروة المعدنية والجيولوجي أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن المناطق الأخرى ستطرح اليوم وحتى مارس 2021.

وأشار إلى أن المزايدة التي ستطرح اليوم للعمل على المعادن المصاحبة ومنها الحديد والرصاص واملاح البوتاسيوم والنحاس والزنك، ولفت إلى أن القيمة المضافة للمعادن ستكون شرطا أساسيا وتعطي أولوية للمتقدم للمزايدة الجديدة.

وأوضح أنه ستكون هناك مزايدات جديدة طوال العام على أن يكون هناك إعلان عن الموارد كل 4 أشهر.