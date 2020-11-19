تطعيم 370 ألف طالب بالدقهلية ضد الالتهاب السحائي

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم الخميس، عن تطعيم حوالي 370 ألف طالب بالمحافظة ضد الالتهاب السحائي، بنسبة 90% من المستهدف، وتطعيم حوالي 220 ألف طالب بطعم الثنائي بنسبة 75٪ من المستهدف، منذ بداية العام الدراسي الجديد 2020 - 2021، تحت رعاية الدكتورة هاله زايد، وزيرة الصحة.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه جرى تطعيم حوالي 370 ألف طالب من طلاب المدارس ضد مرض الالتهاب السحائي بمدارس الريف والحضر بالمحافظة بنسبة 90% من إجمالي المستهدف، منذ بداية العام الدراسي الجديد 2020/2021، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم بالمدارس.

وأضاف مكي، في تصريح صحفي، أن صحة الدقهلية تستهدف تطعيم حوالي 410 ألف طالب ضد الالتهاب السحائي، وذلك للصف الأول بالحضانة، والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي، بمدارس الريف والحضر بالمحافظة.

وأشار إلى تطعيم حوالي 220 الف طالب بجرعة منشطة من طعم الثنائي (D. T) الذي يقي الطلاب من مرضي الدفتيريا والتيتانوس من إجمالي مستهدف 300 ألف طالب بنسبة 75٪ وذلك للطلاب بالمرحلة الثانية والرابع الابتدائي.

وأكد ان التطعيم يتم من خلال فرق طبية مدربة، كما تم التنسيق الكامل بين الإدارات التعليمية والإدارات الصحية، وإدارات التأمين الصحي لتنفيذ الحملة، وتوافر كافة المستلزمات اللازمة لها.

وشدد علي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، حفاظا علي صحة وسلامة أبنائنا الطلاب بمدارس المحافظة.

يذكر أن الدكتور سعد مكي، وكيل وزرة الصحة، أعلن أن محافظة الدقهلية تصدرت باقي المحافظات بالكشف على حوالي 370 ألف طالب، ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية (الأنيميا والسمنة والتقزم) لتلاميذ المدارس والمعاهد الدينية بالمرحلة الابتدائية، التي بدأت الأحد الأول من نوفمبر 2020 م وتستمر حتى نهاية العام الدراسي.