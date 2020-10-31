مع انطلاق الحملة.. تعرف على أماكن بيع وأسعار تطعيم الالتهاب السحائي

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن توفير تطعيم الالتهاب السحائي داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان مجانا.

وقال المصدر لـ"الوطن" إن التطعيم متوافر أيضا داخل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية "فاكسيرا" بمبلغ يصل 525 جنيها.

المرض ينتقل عن طريق الرذاذ

وأضاف أن الالتهاب السحائي ينتقل بين الأفراد عن طريق الرذاذ أثناء الكحة والعطس، وتعد مخالطة المريض عن قرب أو لفترة طويلة ومشاركته الطعام و الشراب كلها عوامل تيسر و تزيد من فرص انتقال المرض الذي تتراوح فترة حضانته من 2 إلى 10 أيام.

وأشار المصدر إلى أن أعراض الالتهاب السحائي تتشابه مع أعراض الإنفلونزا، وللوقاية منه يجب أن يتم تقوية الجهاز المناعي وغسل اليدين بصفه منتظمة و تناول أغذية صحية

وأكد أن السيدات الحوامل يجب أن يكونوا حريصين على تجنب بعض الأطعمة أو طهوها بشكل جيد وتجنب أنواع الجبن التي تصنع من ألبان غير معقمة.

وتابع المصدر أن التطعيم متوافر بـ11 مركزًا وفرعًا على مستوى الجمهورية، وهي المراكز التابعة لـ"فاكسيرا" في مختلف محافظات مصر، ومقسمة كالتالي:

محافظة القاهرة

- المركز الرئيسي: 51 شارع وزارة الزراعة، العجوزة، وللتواصل عبر الهاتف على الرقم 0237611111

- فرع الرحاب: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01155666282

- نادي الطيران: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01146668440

- نادي القطامية الرياضي: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01145556599

- نادي الزهور: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 011212355777

- نادي المعادي: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01154007720

محافظة الجيزة

- 6 أكتوبر بمستشفى الوادي: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01111102662

- داندي مول: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01121234555

محافظة الإسكندرية

- الوطنية مول - لوران: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01117604407.

محافظة كفر الشيخ

- مستشفى كفر الشيخ العام: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01117604406