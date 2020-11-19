"غنيم" عميداً لمعهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قراراً اليوم، بانتداب الدكتور السيد رشاد غنيم، أستاذ علم الاجتماع المتفرغ بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، عميداً لمعهد الخدمة الاجتماعية، التابع لوزراة التعليم العالي، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 5367 لعام 2020.

وشغل الدكتور "غنيم" رئاسة مجلس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية، خلال الفترة بين عامي 2011 و2017، وعمل بجامعة الإمارات العربية المتحدة لمدة 6 سنوات، على سبيل الإعارة، خلال الفترة من عام 1997 وحتى 2003، كما عمل مستشاراً لمشروع الأنشطة الإنتاجية، التابع لوزارة الزراعة، سنة 1995، وشغل أيضاً رئاسة مجلس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب، جامعة بيروت العربية، بين عامي 2007 و2011.

وعلى مدار مشواره العلمي والأكاديمي، أصدر "غنيم" العديد من الأبحاث العلمية، من بينها "الأسرة العربية بين الثبات والتغير: دراسة ميدانية مقارنة لواقع ومستقبل الأسرة في دولة الامارات العربية المتحدة"، عن مركز الشرق الأوسط بجامعة عين شمس، سنة 2000، و"أطفال الشوارع بين الواقع المعاصر وتحديات المستقبل: دراسة سوسيولوجية لظروف النشأة وعوامل التطور"، في سنة 2001.

كما أصدر دراسة بعنوان "عوامل وأسباب عودة الأحداث للانحراف: دراسة سوسيولوجية لمؤسسة دور التربية بالجيزة"، وتم نشرها في مجلة علم النفس المعاصر والعلوم الانسانية، في يوليو 2001، ودراسة أخرى بعنوان "التحولات الاجتماعية والثقافية والتوجهات الاستهلاكية في مجتمع الامارات: دراسة ميدانية لاتجاهات عينة من طالبات جامعة الامارات العربية"، في أبريل 2003.

وأصدر "غنيم" دراسة بعنوان "المشاركة الاجتماعية للمرأة المصرية في عملية التنمية: دراسة ميدانية مقارنة بين الريف والحضر"، صدرت عن وحدة الدراسات الاجتماعية والتنموية بكلية الآداب، جامعة عين شمس، سنة 2004، و"الأبعاد الاجتماعية لمشكلة التلوث البيئي في القرية المصرية: دراسة ميدانية مقارنة"، في عام 2006، ودراسة بعنوان "العنف ضد المرأة بالمجتمع اللبناني"، في عام 2008.

كما صدر للعميد الجديد لمعهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية العديد من الكتب العلمية، بالإضافة إلى عضويته في لجان تحكيم عدد كبير من الأبحاث العلمية، في مجلة كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وأشرف على عدد من الرسائل العلمية في كلية الآداب، بقسم الاجتماع وشعبة الاتصال والإعلام، ومعهد العلوم الاجتماعية.

ويُعد معهد الخدمة الاجتماعية، الذي يقع في منطقة "محرم بك"، وسط مدينة الإسكندرية، من المعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي.