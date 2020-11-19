رئيس جامعة أسيوط يفتتح وحدات ومعامل مستحدثة بمعهد جنوب مصر للأورام

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أن استراتيجية إدارة الجامعة داعمة لإنجاز وتسريع عملية تطوير معهد جنوب مصر للأورام واستحداث عدداً من الوحدات والتجهيزات الطبية به بهدف تحقيق خدمة علاجية وتشخيصية متقدمة لمرضى الأورام المترددين عليه من شتى محافظات الصعيد ويتجاوز عددهم 40 ألف مريض سنويا.

وأشار في تصريحل، اليوم، إلى أن إدارة المعهد كانت على وعي كامل بدقة وأهمية تلك المرحلة ودورها فى تحقيق نقلة نوعية فى الخدمة المقدمة بالمعهد وهو ما يتم على أكمل وجه بفضل تكاتف جهود كوادر المعهد مع الجهود المجتمعية والمؤسسات المحلية حتى يتمكن المعهد من آداء رسالته فى خدمة المجتمع واستكمال باقي المشاريع والوحدات فى مختلف أقسام المعهد .

جاء ذلك خلال افتتاحه لعدد من الوحدات والمعامل المستحدثة بمعهد جنوب مصر للأورام، بحضور الدكتور سامى عبدالرحمن، عميد المعهد، والدكتور حسني بدراوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عوض مدير مستشفى الأورام، ونائبه الدكتور عادل جمعة، والدكتورة سحر عيسى مدير الشئون الطبية والعلاجية بالمعهد، إلى جانب نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام المختلفة بالمعهد.

وفى سياق متصل أشار الدكتور سامى عبدالرحمن، عميد المعهد إلى أن الافتتاحات الجديدة شملت افتتاح وحدة زراعة الأنسجة ومعمل القياسات الدوائية التابعين لقسم بيولوجيا الأورام، العيادة الإلكترونية، معمل العيادات الخارجية، بالإضافة إلى جهاز الماموجرافي بقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية، لافتاً إلى أن ذلك يعكس حجم ما توليه إدارة الجامعة من دعم وإهتمام بالمعهد وحرصها على تسخير كافة إمكانياتها المادية واللوجستية لتطويره، ضمن مسئوليتها المجتمعية ورسالتها تجاه مرضى السرطان وحرصها على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى وتقديم أفضل مستويات من الرعاية والخدمة الطبية .

وكان رئيس الجامعة، بدأ سلسلة الافتتاحات الجديدة بافتتاح وحدة زراعة الانسجة وفى هذا الشأن، أشارت الدكتورة نيفين عبدالعظيم، المدرس بقسم باثولوجيا الأورام أن تلك الوحدة تعد من الوحدات المضافة حديثاً إلى القسم والتي تقدم خدمة تعليمية وأكاديمية في مجال زراعة الأنسجة للباحثين المتخصصين في هذا الشأن وتضم أجهزة متقدمة للتعامل مع الخلايا والأنسجة محل الدراسة، مشيرة إلى إسهام الوحدة فى تقديم اكتشافات جديدة لعلاج الأورام اعتماداً على الأبحاث التي تقوم بها، وأوضحت أن الافتتاح شمل معمل القياسات الدوائية وهو المعمل المتخصص بقياس الجرعات الدوائية في الدم لمرضى الأورام الخاضعين للعلاج ، وذلك من خلال جهاز VIVA_E المتقدم والمختص في هذا الشأن.