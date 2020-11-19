التحالف العالمي للقاحات لـ"الوطن": 170 مصلا لكورونا قيد التطوير

يمثل استحداث لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد أكثر التحديات إلحاحًا منذ بداية سنة 2020، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بمضافرة الجهود، خاصة بعد أن أدت الجائحة العالمية حتى الآن إلى وفاة مئات الآلاف من الأشخاص وتعطيل حياة ملايين البشر.

من جانبها أكدت إيرينا مازور، مسؤولة الإعلام بالتحالف العالمي للقاحات والتحصين، أنه في مرحلة مبكرة من انتشار فيروس كورونا المستجد، سرعان ما أصبح واضحًا أنه لإنهاء هذه الأزمة العالمية.

وأضافت إيرينا مازور، لـ"الوطن"، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إن العالم ليس بحاجة إلى لقاحات فيروس كورونا المستجد فقط، بل إلى ضمان وصولها لجميع دول العالم، ما جعل قادة البلدان إلى الدعوة لحل من شأنه تسريع تطوير وتصنيع لقاحات كوفيد-19، فضلاً عن التشخيص والعلاج، وضمان الوصول السريع والعادل والمنصف إليها للناس في جميع البلدان.

وتابعت: "اليوم لدينا هذا الحل والذي يتمثل في كوفاكس نتيجة لتعاون عالمي استثنائي وفريد ​​من نوعه، مع مشاركة أكثر من ثلثي العالم حيث تمتلك كوفاكس أكبر محفظة في العالم من لقاحات كوفيد-19 وأكثرها تنوعًا، وبالتالي تمثل أفضل أمل في العالم لتحقيق المرحلة الحادة من هذا الوباء إلى نهاية سريعة".

وأوضحت إيرينا مازور، إن كوفاكس يعد أحد الركائز الثلاث لمسرع الوصول إلى أدوات محاربة فيروس كورونا المستجد، الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية والمفوضية الأوروبية وفرنسا في أبريل الماضي استجابة لهذا الوباء، ليكون قادرًا على الجمع بين الحكومات والمنظمات الصحية العالمية والمصنعين والعلماء والقطاع الخاص والمجتمع المدني والعمل الخيري ، بهدف توفير وصول مبتكر ومنصف إلى تشخيصات وعلاجات ولقاحات "كوفيد-19".

وأشارت إيرينا مازور، إلى إن كوفاكس يعد الحل العالمي الحقيقي الوحيد لهذا الوباء لأنه الجهد الوحيد لضمان حصول الناس في جميع أنحاء العالم على لقاحات كوفيد-19 بمجرد توفرها ، بغض النظر عن ثرواتهم.

وعن مدى فعالية مرفق كوفاكس، أكدت أنه سيتحقق من خلال العمل كمنصة تدعم البحث والتطوير وتصنيع مجموعة واسعة من اللقاحات المرشحة ، والتفاوض بشأن أسعارها.

كما أن جميع الدول المشاركة ستحصل عليه بغض النظر عن مستويات الدخل ، بفرص متساوية للحصول على هذه اللقاحات بمجرد تطويرها.

وقالت: "الهدف الأولي هو توفير ملياري جرعة بحلول نهاية عام 2021 ، وهو ما يجب أن يكون كافيا لحماية الأشخاص المعرضين للخطر والمعرضين للخطر، فضلا عن العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية".

وبالنسبة للدول ذات الدخل المنخفض الممولة، والتي لن تكون بخلاف ذلك قادرة على تحمل تكلفة هذه اللقاحات، بالإضافة إلى عدد من البلدان ذات الدخل المرتفع التي تمول ذاتيا والتي ليس لديها صفقات ثنائية مع الشركات المصنعة ، فإن "كوفاكس" هو حرفيا شريان الحياة والطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق التي سيحصل مواطنوها على لقاحات كوفيد-19، بحسب حديث إيرينا مازور لـ"الوطن".

أما بالنسبة إلى أغنى البلدان ذات التمويل الذاتي، والتي قد يتفاوض بعضها أيضا على صفقات ثنائية مع مصنعي اللقاحات ، فهي بمثابة بوليصة تأمين لا تقدر بثمن لحماية مواطنيها ، بشكل مباشر وغير مباشر، فمن ناحية ، سيوفر حماية مباشرة عن طريق زيادة فرص الحصول على جرعات اللقاح، ومن خلال شراء لقاحات كوفيد-19 عبر "كوفاكس" ستعمل هذه الدول أيضا على حماية مواطنيها بشكل غير مباشر من خلال تقليل فرص الانبعاث من خلال ضمان حصول بقية العالم على الجرعات أيضا.

واكدت أن مرفق كوفاكس أصبح ضروريًا لأن بدونه سيخلف خطرًا حقيقيًا للغاية يتمثل في أن غالبية البشر في العالم سيصبحون غير محميين ضد "SARS-CoV-2"، وهذا من شأنه أن يسمح للفيروس وتأثيره بالاستمرار بلا هوادة، "تم إنشاء كوفاكس لتعظيم فرصنا في تطوير لقاحات كوفيد-19 بنجاح وتصنيعها بالكميات اللازمة لإنهاء هذه الأزمة ، وبذلك تأكد من أن القدرة على الدفع لا تصبح عائقًا أمام الوصول إليها".

وعن توفير اللقاحات، قالت: "نحتاج أولًا إلى لقاحات كوفيد-19 الآمنة والفعالة ، يوجد حاليا أكثر من 170 لقاحًا مرشحًا قيد التطوير، ولكن من المرجح أن تفشل الغالبية العظمى من هذه الجهود، بناء على تطوير اللقاح السابق ، فإن أولئك الذين في مرحلة التجارب قبل السريرية لديهم فرصة تقارب 7٪ للنجاح ، في حين أن أولئك الذين يصلون إلى التجارب السريرية لديهم فرصة حوالي 20٪. لزيادة فرص النجاح ، أنشأت كوفاكس أكبر محفظة في العالم من هذه اللقاحات وأكثرها تنوعا ، مع تسعة لقاحات مرشحة قيد التطوير بالفعل وتسعة أخرى قيد التقييم".

وتابعت: "من خلال الانضمام إلى كوفاكس، ستتمكن كل من البلدان ذات التمويل الذاتي والبلدان الممولة من الوصول إلى مجموعة اللقاحات هذه ، عندما تثبت أنها آمنة وفعالة، ستُضمن للبلدان التي تمول نفسها جرعات كافية لحماية نسبة معينة من سكانها ، اعتمادا على مقدار ما تشتريه فيه، رهنا بتوافر التمويل ، ستتلقى البلدان الممولة جرعات كافية لتحصين ما يصل إلى 20 في المائة من سكانها على المدى الطويل".

ورجحت إيرينا مازور، أن يتجاوز الطلب كمية المعروض بمجرد توفر اللقاحات ، فسيتم توزيع التخصيص عبر البلدان بناء على عدد الجرعات المتاحة ويزداد مع زيادة هذا التوافر.

وتوجد أيضا آلية تمويل منفصلة تمامًا ، وهي التزام "كوفاكس" المسبق للسوق (AMC) ، والتي ستدعم الوصول إلى لقاحات كوفيد للاقتصادات منخفضة الدخل، مجتمعة ، حيث تتيح مشاركة جميع البلدان ، بغض النظر عن القدرة على الدفع.