القضاء على قوائم انتظار بـ"أطفال" أسيوط الجامعي وعلاج 150 حالة

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن القضاء على قوائم الانتظار في وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الأطفال الجامعي، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على القيام بدورها في تقديم خدمة طبية وصحية وفق أحدث النظم الطبية في شتى التخصصات، إلى جانب إجراء أكثر العمليات الجراحية دقة تعقيداَ والعمل على تطويرها، بما يسهم في تلبية احتياجات المرضى المترددين من الأطفال، وتحسين الخدمة الصحية لجميع المرضى من مختلف محافظات صعيد مصر.

وأوضح الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن قوائم انتظار المرضى بمستشفى الأطفال الجامعي، كانت تضم أكثر من 150 طفلاً، في انتظار عمل مناظير قناة هضمية وتشخيصية وعلاجية، والتي كان من المقرر الانتهاء منها بحلول نهاية يناير 2021، إلا أنه تم القضاء على قائمة الانتظار اعتباراً من يوم 10 نوفمبر الجاري.

وأشار الدكتور عماد الدالي، مدير مستشفى الأطفال الجامعي، إلى أنه تم زيادة أيام العمل الإضافية، ابتداءً من أول أكتوبر الماضي، لتكثيف العمل داخل قطاعات المستشفى، وزيادة أيام وساعات عمل غرف العمليات، لإجراء اكبر عدد من الحالات يومياَ، وذلك بالتعاون مع الدكتورة نجلاء أبو فدان، رئيس وحدة القناة الهضمية والكبد بالمستشفى، والدكتور هاني المربع، رئيس قسم التخدير.

وأوضح "الدالي" أنه تم بدء العمل في العناية المتوسطة بوحدة القناة الهضمية والكبد بسعة 8 أسرة، وتم تجهيزها بالكامل بالجهود الذاتية، مع توفير ما يلزم من المعدات والأدوات الطبية، والتي ساعدت في سرعة وسهولة العمل والقضاء على قوائم الانتظار في وقت قياسي.