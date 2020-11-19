الكيلو وصل لـ20 جنيها.. أسعار الصلصة المعلبة بعد ارتفاع الطماطم

ارتفعت أسعار الطماطم في الآونة الأخيرة بشكل كبير في الأسواق المختلفة، حيث وصل سعر كيلو الطماطم لـ20 جنيهًا في المحلات التجارية على أن يتراوح في الأسواق الشعبية بين 13 و15 جنيهًا.

ورصدت "الوطن" أسعار الصلصة المعلبة في الأسواق والمحلات التجارية كالتالي:

أسعار الصلصة المعلبة بالأسواق

سعر صلصة طماطم هاينز

وصل سعر علبة صلصة طماطم هاينز 300 جرام لـ12 جنيهًا.

سعر صلصة طماطم مذاق

جاء سعر علبة صلصة طماطم مذاق 300 جرام بـ 8 جنيهًا.

سعر صلصلة طماطم الميزان

سعر علبة صلصة طماطم الميزان 300 جرام بـ 8 جنيهًا.

سعر صلصلة طماطم صن فود

جاء سعر علبة صلصة طماطم صن فود 300 جرام بـ 8 جنيهات.

سعر صلصة طماطم هارفست

وصل سعر علبة صلصة طماطم هارفست 320 جرام لـ9 جنيهات.

سعر صلصة طماطم درة

جاء سعر صلصة طماطم درة 375 جرام بسعر 10 جنيهات.

ارتفاع أسعار الطماطم أمر طبيعي والأسعار ستعود لطبيعتها في ناير

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات سابقة لجريدة "الوطن"، إن ارتفاع سعر الطماطم بالأسواق في الفترة الحالية هو أمر طبيعي يحدث كل عام، وذلك يرجع للتغيير من العروة الصيفية إلى العروة الشتوية، فضلا عن أن كثير من التجار أغرقوا السوق بمحصول الطماطم.

وتوقع نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية أن يقل سعر الطماطم في الفترة القادمة بشكل تدريجي، على أن تعود الأسعار لطبيعتها في شهر يناير المقبل.

كما يُذكر أن وزارة الزراعة طرحت 500 كيلو من الطماطم بمنافذ الوزارة بسعر 5 جنيهات للكيلو، ف محاولة للتخفيف عن المواطنين.