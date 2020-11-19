"الوكيل" يعرض 25 مبادرة للتنمية الاقتصادية بمنطقة البحر المتوسط

أعلن أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية، ورئيس غرف التجارة والصناعة للبحر المتوسط "الإسكامي"، عن 25 مبادرة كنموذج للتنمية الاقتصادية الجديدة في المنطقة.

جاء الإعلان عن هذه المبادرات، اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الـ25 لإنشاء "من أجل المتوسط"، خلال الأسبوع الاقتصادي لمنطقة "الإسكامي"، وتتضمن:

1. تشكيل رؤية جديدة للتكامل الاقتصادي

2. بناء اقتصاد الغد

3. تعزيز المشاركة الفعالة وتحفيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص

4. إشراك القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

5. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة كعامل رئيسي للتنمية الاقتصادية

6. الاستثمار في رأس المال البشري

7. اعطاء الأولوية لدور المرأة في اقتصاد المنطقة

8. معالجة بطالة الشباب وتعزيز روح المبادرة والابتكار

9. الترويج لـ"إيراسموس المتوسطي"

10. تشجيع وتعزيز التحكيم والوساطة

11. تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص

12. تشجيع مساهمة المغتربين

13. الترويج لأداة مالية للتنمية

14. تحسين الوصول إلى التمويل

15. جذب الاستثمار الخاص وإدماج العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الاستثمار:

16. بناء أنظمة صحية مستدامة ومترابطة

17. احتضان العصر الرقمي والابتكار

18. تسريع الاقتصاد الأخضر

19. ترسيخ الاقتصاد الأزرق

20. النظم الإيكولوجية الصناعية

21. دعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

22- إعادة تعويم القطاعات الاقتصادية المتوسطية التقليدية

23. دعم النقل المتكامل وشبكة الوسائط المتعددة

24. التوجه نحو السياحة المستدامة

25. تطوير سوق الطاقة الأورومتوسطية