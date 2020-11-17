تعاون بين الغرفة التجارية والبنوك لتقديم خدمات رقمية جديدة للتجار

واصلت غرفة القاهرة التجارية مباحثاتها مع البنوك المختلفة؛ للاتفاق على خدمات مصرفية ورقمية جديدة لمنتسبيها.

جاء ذلك أمس الإثنين؛ إذ عقد أحمد الوسيمي، نائب رئيس غرفة القاهرة، ووليد رمضان، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، اجتماعا مع ممثلي البنك الأهلي؛ لمناقشة سبل التعاون في تقديم خدمات مصرفية وإلكترونية جديدة للتجار، في ظل سعي الغرفة لتنمية وتطوير القطاعات المختلفة، طبقا لخطة الاتحاد العام للغرف التجارية، لتنمية وتطوير الأنشطة بمختلف أنواعها، تماشيا مع الخطة التطويرية العامة للدولة.

وقال أحمد الوسيمي إن هذا الاجتماع تناول سبل التعاون مع البنك الأهلي في المرحلة المقبلة، من خلال خدمات عصرية جديدة، في ظل تطبيق خطة منظومة التحول الرقمي والشمول المالي بغرفة القاهرة، مشيرا إلى أنه ضمن سلسلة الاجتماعات والفعاليات مع الجهات والبنوك المختلفة؛ للوقوف على أفضل وأجود الخدمات لمنتسبي الغرفة.

وأكّد "الوسيمي" أن العمل يجري على قدم وساق، لتطبيق منظومة التطوير والتحول الرقمي من اللجان الفرعية كافة بالغرفة؛ إذ أن كل لجنة مكلفة باختصاصات معينة تستهدف خدمة منتسبي الغرفة من تجار وصناع ومؤديّ خدمات، وتواصل هذه اللجان عملها، والتنسيق مع اللجنة المتخصصة في متابعة أعمال اللجان المختلفة "لجنة التطوير"؛ لرفع كافة هذه الأعمال إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي.

ولفت نائب رئيس غرفة القاهرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خدمات جديدة ومتنوعة لمنتسبي الغرفة، في ظل المجهودات الكبيرة من اللجان كافة، كل فيما يخصها مع الجهات المختلفة؛ لتحقيق الهدف الأسمى في النهاية، وهو خدمة التجار والتجارة والصناعة واقتصاد مصر.