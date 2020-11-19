ضم 6 فتيات لقضية صاحبة الـ73 فيديو إباحي بكفر الشيخ

قدم رائد نوفل، محامي جزار كفر الشيخ، الذي يتهم زوجته "سمر.م"، صاحبة الـ73 فيديو إباحي، بالزنا وإقامة علاقات جنسية متعددة، بلاغاً جديداً إلى أجهزة التحقيق، خلال الساعات الماضية، متضمناً "فلاشة" تحتوي على مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، التي تظهر أكثر من 6 فتيات، أثناء ممارسة "الدعارة"، ضمن الشبكة الدولية، التي تعمل بها الزوجة المتهمة.

وقال "نوفل"، في تصريح لـ"الوطن"، إنه قدم بلاغاً جديداً في القضية، عقب اكتشاف جروبات على تطبيق "واتسآب" على هاتف المتهمة، الذي حرزته النيابة، والذي أخذ زوجها نسخة منه قبل تحريزه، وذلك للممارسة الدعارة واستقطاب الأثرياء في إحدى الدول العربية، مشيراً إلى أن الفتيات اللاتي ظهرن في الفيديو، بعضهن من مصر، وأخريات من جنسيات أخرى، وأضاف أنه قدم بلاغأً في الفتيات اللاتي يعيشن داخل مصر، من بينهن الفتاة التي كانت تُسهل لهم عمليات السفر للإمارات.

وتابع المحامي أن سيدة مغربية، زوجة المدعو "وليد"، المتهم الرئيسي، والذي كان يقوم باستقطاب الفتيات واستغلالهن في الأعمال المنافية للآداب، هي من فضحت تلك الوقائع، بعد اكتشاف العلاقات النسائية لزوجها، فيما جرى اتهام سيدة مغربية أخرى بتسهيل عمليات الاتفاق لممارسة الدعارة، من خلال محادثات على "واتسآب"، تقوم الفتيات بإرسال صور لها، وهي تروج وتستقطب راغبي المتعة الحرام مقابل أموال.

ورفض المستشار محمد مرجان، قاضي المعارضات بمحكمة كفر الشيخ الجزئية، في وقت سابق أمس الاربعاء، الاستئناف المقدم من محامي الزوجة المتهمة بالزنا، وظهورها في 73 فيديو إباحي، على قرار تجديد حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيق، وذلك لثبوت التهم عليها.

وقالت مصادر قضائية إنه لم يصدر أي قرار بتجديد حبسها، حيث جرى التجديد لها يوم 11 نوفمبر الجاري، وأن موعد تجديد حبسها سيكون بعد أسبوع من الآن، ومن المتوقع أن يكون هناك قرار بالإحالة للمحاكمة، بناءً على مذكرة المحامي العام لنيابات كفر الشيخ.