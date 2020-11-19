ليلى علوي تنشر أفيش "اضحك الصورة تطلع حلوة": "وحشتا يا سيد"

نشرت الفنانة ليلى علوي، أفيش فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة"، الذي طرح عام 1998، على حسابها الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر".

وظهر في الصورة أبطال الفيلم وعلى رأسهم "أحمد زكي، سناء جميل، كريم عبد العزيز، منى زكي، ليلى علوي، العمل من تأليف وحيد حامد، وإخراج شريف عرفه .

وعلقت ليلى علوي على الصورة، قائلة: "وحشتنا قوي يا سيد"، في إشارة إلى اسم الشخصية التي قدمها الراحل أحمد زكي في الفيلم.

وغيب الموت أحمد زكي، داخل أحد المستشفيات الخاصة عام 2005، بعد صراع مع مرض السرطان اللعين، ورغم اشتداد الآم المرض عليه قبل رحيله، إلا أنه أصر على استكمال تصوير فيلم "حليم"، الذي جسد خلاله شخصية العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.

74 عامًا مرت على ميلاد النمر الأسود أحمد زكي، الذي ولد في مثل هذا اليوم 18 نوفمبر عام 1946، ابن محافظة الشرقية الذي زحف إلى القاهرة خلف عالم الفن الساحر، ليبدأ حياته الفنية في نهاية الستينيات من القرن الماضي، بدور ثانوي أو كومبارس من خلال مسرحية "هاللو شلبي"، ويرحل في منتصف الألفية الجديدة عام 2005 مع آخر أفلامه "حليم"، بعد سنوات من التربع على عرش النجومية.

وكان زكي، معروفاً بقدرته علي تجسيد أدوار السير الذاتية علي مدار مسيرته الفنية، حيث نجح في تجسيد شخصية الأديب الراحل طه حسين، في مسلسل "الأيام" عام 1979، وشاركه البطولة كل من يحيي شاهين، أمينة رزق، حمدي غيث، محمود المليجي، محمد الدفراوي، ورشوان توفيق وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار أمينة الصاوي وإخراج يحيي العلمي.

وقدم الفنان الراحل شخصية الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، في فيلم "ناصر 56"، وأعقبه فيلم "أيام السادات" الذي جسد خلاله شخصية الرئيس الراحل أنور السادات، وأشادت السيدة جيهان السادات، بالفيلم حينها وقت عرضه.