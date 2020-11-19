راجعوا استهلاكنا وقارنوه بالفواتير يا مسؤولي شركة مياه الشرب

يمتلك والدي عقارا بمنطقة الخصوص بالقليوبية، ومنذ بداية هذا العام ونحن لا نرى كشاف عداد المياه، ومن ثم فإن فاتورة الاستهلاك تأتي كل شهر مرتفعة، بسبب أن القراءة المثبتة فيها مرتفعة عن تلك التي يظهرها العداد، والدليل على ذلك أن الإيصال الخاص بشهر مايو 2019 به استهلاك 7323، كما ان إيصال شهر يونيو به استهلاك 7398، في حين أن القراءة الفعلية للعداد في أكتوبر 2020 أي بعد الإيصالين السابقين بـ18 شهرا هي 7347، أي أقل قراءة من المطلوب مني دفعه، أناشد السادة مسؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب، مراجعة الإيصالات التي في حوزتنا، ومقارنتها بالقراءة الفعلية للعدادات.

حسام محمود محمد أحمد