"مياه الشرب" تستعين بفتوى دار الإفتاء لمواجهة الوصلات المسروقة

استعانت شركة مياه الشرب في القاهرة بفتوى شرعية صادرة عن دار الإفتاء المصرية تفيد بتحريم التعدي على مرافق المياه والصرف الصحي عن طريق عمل توصيلات غير قانونية، لما فى ذلك من ضرر بالمصلحة العامة، وذلك فى إطار حملات التوعية التي تقوم بها الشركة لترشيد الاستهلاك، والحفاظ على مياه الشرب، ومواجهة التعديات والمخالفات التي تعاني منها الشركة.

وأكدت الشركة استمرار قوافل التوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب، وترشيد الاستهلاك وعدم إهدارها، من خلال عقد ندوات ولقاءات للتوعية داخل المدارس والمعاهد الأزهرية لتوعية الطلاب بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وعدم إهدارها.

من جانبه، وجه المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، بضرورة إعادة تفعيل الأنشطة الميدانية للتوعية بأهمية ترشيد مياه الشرب وعدم إهدارها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من قبل العاملين في ظل أزمة فيرس كورونا.

كما شدد الشيمي، على ضرورة التوجه إلى زيادة تفعيل أنشطة التوعية الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويقوم قطاع الإعلام وخدمة العملاء متمثلاً في إدارة التوعية بتكثيف النشر لأنشطة التوعية المختلفة، والتي يتم تنفيذها ميدانيا وفقا لخطة نشر رقمية متكاملة تضمن الوصول لأكبر عدد ممكن من الجمهور القاهري من خلال الموقع الإلكتروني للشركة والصفحة الرسمية للشركة، لتكثيف النشر لكافة الأنشطة التي تقوم بها الشركة بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات بالشركة والقائمة على إدارة الموقع الإلكتروني للشركة على شبكة الإنترنت لضمان توعية الجمهور بكل ما يستجد من أعمال ومجهودات داخل الشركة، وذلك بدعم كامل من الإدارة العليا للشركة والتي تساهم بشكل كبير في تذليل العديد من الصعوبات التي قد تواجه خطط النشر الإلكترونية من أجل تقديم أفضل خدمة لجمهور عملاء شركة مياه الشرب بالقاهرة.